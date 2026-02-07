Ван Дейк о планах после карьеры: «Не вижу себя экспертом и тренером. Переходишь из одного мира, где находишься под давлением, в другой, где не контролируешь происходящее на поле»

Вирджил ван Дейк: не вижу себя в роли эксперта.

34-летний защитник «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о том, хотел бы он стать футбольным экспертом после завершения карьеры.

«Я никогда не говорю никогда, потому что чувствую, что у меня есть возможность говорить или делать правильные вещи, но я не вижу себя в роли эксперта.

Я не думаю, что вижу себя тренером. Мне кажется, ты переходишь из одного мира, где постоянно находишься под давлением – не то чтобы мне это не нравилось, потому что это часть того, кем я хотел быть, – в другой, где на какое-то время оставляешь футбол, а потом возвращаешься, и при этом совершенно не контролируешь, что будет происходить на поле.

Мне очень нравится вдохновлять следующее поколение. Я довольно часто бываю в академии, потому что чувствую, что именно эти ребята помогут «Ливерпулю» остаться на вершине.

У меня есть свой юношеский турнир, и я хочу, чтобы он стал крупнейшим турниром для игроков до 13 лет в мире. Знаю, что это дает этим молодым людям, и мне это очень нравится. Посмотрим, времени еще достаточно», – сказал Вирджил ван Дейк.