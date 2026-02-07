«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» – 2:0. Ромеро удалили на 29-й, Бруну и Мбемо забили

«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (2:0) в матче АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » обыграл «Тоттенхэм » (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кристиан Ромеро получил прямую красную карточку на 29-й минуте за наступ шипами на голеностоп Каземиро. Бриан Мбемо открыл счет на 38-й. Бруну Фернандеш забил на 81-й.

