143

«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» – 2:0. Ромеро удалили на 29-й, Бруну и Мбемо забили

«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (2:0) в матче АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кристиан Ромеро получил прямую красную карточку на 29-й минуте за наступ шипами на голеностоп Каземиро. Бриан Мбемо открыл счет на 38-й. Бруну Фернандеш забил на 81-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 12:30, Олд Траффорд
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Тоттенхэм
Матч окончен
Майну   Флетчер
90’
+2’
Мбемо   Зиркзе
87’
Каземиро   Угарте
87’
Шоу   Мазрауи
87’
  Бруну Фернандеш
81’
80’
Галлахер   Биссума
80’
Пальинья   Тель
80’
Соланке   Коло-Муани
Матеус Кунья   Шешко
75’
70’
Франк
70’
Пальинья
55’
Удоджи   де Соуза
2тайм
Перерыв
Диалло
45’
  Мбемо
38’
32’
Одобер   Дрэгушин
29’
Ромеро
27’
Удоджи
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мбемо, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Флетчер, Байындыр, Угарте, Маласиа, Йоро, Шешко, Мазрауи, Хевен, Зиркзе
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Грэй, Сарр, Пальинья, Галлахер, Симонс, Соланке, Одобер
Запасные: Байфилд, Биссума, Кински, де Соуза, Дрэгушин, Олусеси, Уильямс-Барнетт, Тель, Коло-Муани
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28834 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
онлайны
logoТоттенхэм
logoКристиан Ромеро
logoКаземиро
logoБриан Мбемо
logoБруну Фернандеш
143 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Каррик конечно скучный мужик, все на своей позиции, какие-то стеночки, комбинации, короткие перепасовки... То ли дело Аморим, Бруно в опорной, Далот левый защитник, Амад правый защитник, Майну вообще в запасе, весело было
Ответ Ernest Imamov
Каррик конечно скучный мужик, все на своей позиции, какие-то стеночки, комбинации, короткие перепасовки... То ли дело Аморим, Бруно в опорной, Далот левый защитник, Амад правый защитник, Майну вообще в запасе, весело было
у аморима не было левых и правых защитников
Ответ alex_cup
у аморима не было левых и правых защитников
Это точно, и опорников не было, проходной двор. Не люблю слово латераль, есть альтернативное слово?
Парень все ближе к новой прическе
Ответ pingwee
Парень все ближе к новой прическе
Чисто и за него эти мониторю
Ответ Дауд Магомедов
Чисто и за него эти мониторю
Из-за
Вот это розыгрыш углового, а не заталкивание вратаря локтями
Ответ shin93
Вот это розыгрыш углового, а не заталкивание вратаря локтями
Артета - а че так можно было?!
Даже я начал болеть за Юнайтед, чтобы тот парень подстригся
Как приятно смотреть на игру МЮ ,видят друг друга,перепасовки итд..а что изменилось то,игроки те же ..?!
Ответ Lion Lionich
Как приятно смотреть на игру МЮ ,видят друг друга,перепасовки итд..а что изменилось то,игроки те же ..?!
Чуть расположение на поле и самое главное это атмосфера, посмотри как Реал от Алонсо избавился. Все также причина
Ответ Igor Shalamov
Чуть расположение на поле и самое главное это атмосфера, посмотри как Реал от Алонсо избавился. Все также причина
Именно..что. мешало сделать правильную расстановку?!-принципы..или тупо хотел раньше уйти,заработать бабла
вот это розыгрыш, всем розыгрышам, розыгрыш. Даже вратаря не нужно заталкивать с мячом в ворота. 1-0 ))
Ответ Streetbor
вот это розыгрыш, всем розыгрышам, розыгрыш. Даже вратаря не нужно заталкивать с мячом в ворота. 1-0 ))
😂😂😂
При португальском бездаре 3-4-3 никогда не показывали такой игры как при Каррике! Впервые за минимум три сезона приятно смотреть за игрой команды, что справедливо выражается в набранных очках.
Майну голевая второй тур подряд. Для умопомрачительного футбола Аморима он совершенно не подходил. Как хорошо, что Кэррик проявил свой тренерский гений и додумался поменять схему на 3 полузащитника, что чудесным образом позволило Майну стать готовым для игры в старте.
Четвёртая подряд. Так держать. Есть шанс на стрижку
Не Шешко, так реализовывая свои моменты ты в старт не попадёшь. Никого нет вокруг, никого.
Ответ Elik1989
Не Шешко, так реализовывая свои моменты ты в старт не попадёшь. Никого нет вокруг, никого.
После "Не" нужна запятая, брат, иначе ничего непонятно
Ответ Elik1989
Не Шешко, так реализовывая свои моменты ты в старт не попадёшь. Никого нет вокруг, никого.
Грудь, нога, гол...
Парень молодой, ответственность давит. Посмотрим на него в следуюем сезоне
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
9 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
13 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
25 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
38 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
43 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
3 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
15 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
35 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
36 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
55 минут назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
55 минут назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем