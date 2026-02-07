Матч окончен
«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» – 2:0. Ромеро удалили на 29-й, Бруну и Мбемо забили
«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (2:0) в матче АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.
Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кристиан Ромеро получил прямую красную карточку на 29-й минуте за наступ шипами на голеностоп Каземиро. Бриан Мбемо открыл счет на 38-й. Бруну Фернандеш забил на 81-й.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 25 тур
7 февраля 12:30, Олд Траффорд
Завершен
2 - 0
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28834 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
143 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Парень молодой, ответственность давит. Посмотрим на него в следуюем сезоне