Тренер «Зенита-2»: «Семак знает всех игроков, детально, заинтересованность серьезная. Видимо, мы пока не дотягиваем до того, чтобы помогать основе в борьбе за чемпионство»

Константин Коноплев рассказал о внимании Сергея Семака к «Зениту-2».

Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплев рассказал о внимании главного тренера «Зенита» Сергея Семака к команды.

– Как часто вы взаимодействуете с Семаком по рабочим моментам?

– В прошлом году был достаточно большой прогресс во взаимоотношениях «Зенита -2» и первой команды. Сергей Богданович спрашивал мое мнение по молодым ребятам. Он всех знает – имена, фамилии. Детально.

Заинтересованность со стороны Сергея Богдановича достаточно серьезная. Понятно, что, видимо, мы где-то пока немного не дотягиваем до того, чтобы помогать первой команде в борьбе за чемпионство.

Общаемся по телефону, но это не так часто происходит. В прошлом году общение было именно, когда мы приезжали на базу и играли с первой командой.

– Последний раз когда общались?

– 21 января, перед игрой первой команды, Сергей Богданович звонил, и мы как раз общались по игрокам, которые отправились от нас на сборы в Катар.

И до этого, перед сбором, когда «Зенит» провел одну тренировку у нас в манеже, тоже парой слов перекинулись. По плану, по всему.

Общение есть. Я считаю, что оно на достаточно хорошем уровне.

– Осенью Семак часто бывал на матчах «Зенита»-2?

– У нас есть специальное место на «Смене» на трибуне. Оттуда изнутри можно смотреть.

Насколько я знаю, на нескольких матчах он был. В первой части сезона за нас от основы играли Сережа Волков и Дима Васильев. И точно знаю, что Сергей Богданович на одну из игр приезжал.

Остальные игры, где они принимали участие, он смотрел по телевизору. Я думаю, что наших матчей он видел достаточно, – сказал Константин Коноплев .