Представители Фассона: «Локо» поступило предложение о продлении контракта, им решать – останется он или уйдет. Пока клуб не даст ответа , мы не будем вести переговоры с другими командами»

В агентстве Фассона заявили, что ждут ответа «Локомотива» по новому контракту.
В агентстве Bertolucci Sports, которое представляет интересы защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, отреагировали на информацию об интересе «Интернасьонала» к футболисту.
«В Фассоне заинтересованы несколько клубов из разных стран, но он хочет остаться в «Локомотиве». Ему нравится город и клуб. «Локомотиву» поступило предложение о продлении контракта.
И теперь им решать – останется Фассон или уйдет летом. Пока клуб не даст ответа о возможном продлении контракта, мы не будем вести переговоры с другими командами», – заявили в агентстве.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
С другой - кто его знает как это повлияет на здоровье в перспективе.
Так что интересно сколько денег хотят.
Во втором случае да, ошибся - перелом большеберцовой кости.
К тому же, очень вероятно, что летом Монтес уйдёт, тогда Фассон при необходимости сможет перейти на позицию левого центрального защитника, на которой Монтес чаще всего играет.