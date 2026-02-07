  • Спортс
  Представители Фассона: «Локо» поступило предложение о продлении контракта, им решать – останется он или уйдет. Пока клуб не даст ответа , мы не будем вести переговоры с другими командами»
16

Представители Фассона: «Локо» поступило предложение о продлении контракта, им решать – останется он или уйдет. Пока клуб не даст ответа , мы не будем вести переговоры с другими командами»

В агентстве Фассона заявили, что ждут ответа «Локомотива» по новому контракту.

В агентстве Bertolucci Sports, которое представляет интересы защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, отреагировали на информацию об интересе «Интернасьонала» к футболисту.

«В Фассоне заинтересованы несколько клубов из разных стран, но он хочет остаться в «Локомотиве». Ему нравится город и клуб. «Локомотиву» поступило предложение о продлении контракта.

И теперь им решать – останется Фассон или уйдет летом. Пока клуб не даст ответа о возможном продлении контракта, мы не будем вести переговоры с другими командами», – заявили в агентстве.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
16 комментариев
С одной стороны, после двух разрывов крестов хуже играть не стал.
С другой - кто его знает как это повлияет на здоровье в перспективе.

Так что интересно сколько денег хотят.
Ответ Евгений Казанов
С одной стороны, после двух разрывов крестов хуже играть не стал. С другой - кто его знает как это повлияет на здоровье в перспективе. Так что интересно сколько денег хотят.
Да не было никаких двух крестов, откуда вы это взяли?
Ответ ТЫЦ
Да не было никаких двух крестов, откуда вы это взяли?
https://www.fclm.ru/news/n/fasson-injury/ один разрыв был.

Во втором случае да, ошибся - перелом большеберцовой кости.
Клуб опять тянет с ответом, история ничему их учит
Ответ ltkmaby
Клуб опять тянет с ответом, история ничему их учит
Тут я думаю все просто, фассон после двух крестов и конечно продать его это очень хорошо, но нужна замена ему и сможет ли Локо ее найти
Ответ Григорий Лоншаков
Тут я думаю все просто, фассон после двух крестов и конечно продать его это очень хорошо, но нужна замена ему и сможет ли Локо ее найти
Да хоть после трех, первую часть сезона бывшие травмы ему играть не мешали. А найти хорошего крайка та еще задача
До этого сезона из-за регулярных травм казалось, что лучше его отпустить, но сейчас отыграл хорошо ещё и не на основной позиции.
К тому же, очень вероятно, что летом Монтес уйдёт, тогда Фассон при необходимости сможет перейти на позицию левого центрального защитника, на которой Монтес чаще всего играет.
Ответ Novak
До этого сезона из-за регулярных травм казалось, что лучше его отпустить, но сейчас отыграл хорошо ещё и не на основной позиции. К тому же, очень вероятно, что летом Монтес уйдёт, тогда Фассон при необходимости сможет перейти на позицию левого центрального защитника, на которой Монтес чаще всего играет.
Надо и его и Монтеса продавать и Ньямси
Я так понял предложение о продлении контракта поступило от игрока клубу? Впервые встречаю такую формулировку...
Так из крайков брать то особо некого, разве что Рожкова из Рубина и/или Ваханию из Ростова. Вопрос есть ли бюджет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем