Хвича может вернуться после травмы в игре с «Марселем». Энрике примет окончательное решение

Хвича может вернуться после травмы в игре с «Марселем».

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия близок к возвращению после травмы, полученной 28 января против «Ньюкасла».

Грузинский футболист может попасть в заявку парижан на ближайшую игру с «Марселем» в Лиге 1, сообщает RMC Sport.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике примет окончательное решение об участии Кварацхелии в воскресном дерби после тренировки в субботу.

Матч между «ПСЖ» и «Марселем» в 21-м туре Лиги 1 пройдет 8 февраля.

Опубликовано: Sports
Источник: RMC Sport
logoХвича Кварацхелия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
Рекомендуем