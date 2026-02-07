Хвича может вернуться после травмы в игре с «Марселем». Энрике примет окончательное решение
Хвича может вернуться после травмы в игре с «Марселем».
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия близок к возвращению после травмы, полученной 28 января против «Ньюкасла».
Грузинский футболист может попасть в заявку парижан на ближайшую игру с «Марселем» в Лиге 1, сообщает RMC Sport.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике примет окончательное решение об участии Кварацхелии в воскресном дерби после тренировки в субботу.
Матч между «ПСЖ» и «Марселем» в 21-м туре Лиги 1 пройдет 8 февраля.
