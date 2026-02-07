  • Спортс
  • Бартон о вакцинах: «Попытки заткнуть профессионалов вредят демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание»
20

Бартон о вакцинах: «Попытки заткнуть профессионалов вредят демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание»

Бартон о вакцинах: замалчивание и запугивание вредно для демократии.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартон высказался на тему вакцинации и демократии.

Экс-футболист отреагировал на видео специалиста по здоровому образу жизни и бывшего врача общей практики Дэвида Картленда.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в 2025 году исключила из реестра Картленда, много говорившего про вред вакцин от COVID-19, посчитав его действия «фундаментально несовместимыми» с профессией.

«Какими бы ни были ваши взгляды на вакцины, этот вопрос заслуживает открытого и честного обсуждения.

Попытки заставить замолчать профессионалов за высказывание опасений вредно для демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание», – написал 43-летний англичанин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Джоуи Бартона в X
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Новость из 2020
Бартон перешёл из футбольных новостей в медицинские.
Ответ Lavinka
Бартон перешёл из футбольных новостей в медицинские.
Начнет рассказывать что женщины не умеют лечить.
Ответ Lavinka
Бартон перешёл из футбольных новостей в медицинские.
Ходил прокапываться в больничку и там уши погрел
Кстати да, ну, думаю, как и с Эпштейном, потом вылезет этот сговор фарм.компаний. Хотя, они даже за фентанил только деньгами ответили( И да, судя по обществу, многие верят этим убийцам, в ТЧ многократно осужденным, пусть и только финансово.
