Бартон о вакцинах: «Попытки заткнуть профессионалов вредят демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание»
Бартон о вакцинах: замалчивание и запугивание вредно для демократии.
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартон высказался на тему вакцинации и демократии.
Экс-футболист отреагировал на видео специалиста по здоровому образу жизни и бывшего врача общей практики Дэвида Картленда.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в 2025 году исключила из реестра Картленда, много говорившего про вред вакцин от COVID-19, посчитав его действия «фундаментально несовместимыми» с профессией.
«Какими бы ни были ваши взгляды на вакцины, этот вопрос заслуживает открытого и честного обсуждения.
Попытки заставить замолчать профессионалов за высказывание опасений вредно для демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание», – написал 43-летний англичанин.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28833 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Джоуи Бартона в X
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Новость из 2020
Бартон перешёл из футбольных новостей в медицинские.
Бартон перешёл из футбольных новостей в медицинские.
Начнет рассказывать что женщины не умеют лечить.
Бартон перешёл из футбольных новостей в медицинские.
Ходил прокапываться в больничку и там уши погрел
Кстати да, ну, думаю, как и с Эпштейном, потом вылезет этот сговор фарм.компаний. Хотя, они даже за фентанил только деньгами ответили( И да, судя по обществу, многие верят этим убийцам, в ТЧ многократно осужденным, пусть и только финансово.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем