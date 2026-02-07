Бартон о вакцинах: «Попытки заткнуть профессионалов вредят демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание»

Бартон о вакцинах: замалчивание и запугивание вредно для демократии.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити » и «Ньюкасла » Джоуи Бартон высказался на тему вакцинации и демократии.

Экс-футболист отреагировал на видео специалиста по здоровому образу жизни и бывшего врача общей практики Дэвида Картленда.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в 2025 году исключила из реестра Картленда, много говорившего про вред вакцин от COVID-19 , посчитав его действия «фундаментально несовместимыми» с профессией.

«Какими бы ни были ваши взгляды на вакцины, этот вопрос заслуживает открытого и честного обсуждения.

Попытки заставить замолчать профессионалов за высказывание опасений вредно для демократии. Нам нужна прозрачность, а не запугивание», – написал 43-летний англичанин.