Браун считает, что «МЮ» стоит подписать Беллингема: «Он точно усилил бы команду. После такого трансфера можно сказать: «Мы снова на правильном пути»

Браун считает, что «МЮ» стоит подписать Беллингема: он точно усилил бы команду.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун считает, что клубу стоит подписать Джуда Беллингема .

«Беллингем – какой же это великолепный игрок. И при этом он все еще очень молод, но, на мой взгляд, уже способен справляться с давлением, брать на себя ответственность на поле и быть тем самым лидером в нужный момент. В этом он немного похож на то, как сейчас играет Бруну – постоянно берет игру на себя.

Даже когда у команды не шла игра, он все равно брал ответственность. Иногда за это его даже критиковали. У Джуда есть все: характер, работоспособность, умение играть в обороне и тот статус на поле, который он выстроил сам. Беллингем на сто процентов сделал бы команду сильнее.

Если что-то пойдет не так в «Реале », поверьте, за ним выстроится очередь из больших клубов. Это был бы топ-трансфер для кого угодно. А для «Манчестер Юнайтед » – трансфер, после которого можно сказать: «Окей, мы снова на правильном пути, мы возвращаемся и строим настоящую команду», – сказал Браун.