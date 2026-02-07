  • Спортс
  Браун считает, что «МЮ» стоит подписать Беллингема: «Он точно усилил бы команду. После такого трансфера можно сказать: «Мы снова на правильном пути»
Браун считает, что «МЮ» стоит подписать Беллингема: «Он точно усилил бы команду. После такого трансфера можно сказать: «Мы снова на правильном пути»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун считает, что клубу стоит подписать Джуда Беллингема.

«Беллингем – какой же это великолепный игрок. И при этом он все еще очень молод, но, на мой взгляд, уже способен справляться с давлением, брать на себя ответственность на поле и быть тем самым лидером в нужный момент. В этом он немного похож на то, как сейчас играет Бруну – постоянно берет игру на себя.

Даже когда у команды не шла игра, он все равно брал ответственность. Иногда за это его даже критиковали. У Джуда есть все: характер, работоспособность, умение играть в обороне и тот статус на поле, который он выстроил сам. Беллингем на сто процентов сделал бы команду сильнее.

Если что-то пойдет не так в «Реале», поверьте, за ним выстроится очередь из больших клубов. Это был бы топ-трансфер для кого угодно. А для «Манчестер Юнайтед» – трансфер, после которого можно сказать: «Окей, мы снова на правильном пути, мы возвращаемся и строим настоящую команду», – сказал Браун.

21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как тут местные любят выпендриться, что не перейдет, а по мне так такой быдланистый токсик, с такими же родителями вообще не нужен.) только МЮ от своих таких избавился.)
Ответ No Name
Как тут местные любят выпендриться, что не перейдет, а по мне так такой быдланистый токсик, с такими же родителями вообще не нужен.) только МЮ от своих таких избавился.)
в точку
Ответ No Name
Как тут местные любят выпендриться, что не перейдет, а по мне так такой быдланистый токсик, с такими же родителями вообще не нужен.) только МЮ от своих таких избавился.)
И в чем же токсичен Беллингем?
Усилил бы однозначно, очень крутой игрок.

Вопрос только один - кто в здравом уме и будучи в крутейшей форме в топ-клубе пойдет в МЮ?
Не в обиду болельщикам МЮ, но вы сами понимаете, что сейчас это вообще не вариант для топов.
Ответ Mykytka
Усилил бы однозначно, очень крутой игрок. Вопрос только один - кто в здравом уме и будучи в крутейшей форме в топ-клубе пойдет в МЮ? Не в обиду болельщикам МЮ, но вы сами понимаете, что сейчас это вообще не вариант для топов.
В какой бы МЮ не был форме , игроки Реала никогда не отказывались от перехода туда. Просто факт
Ответ Mykytka
Усилил бы однозначно, очень крутой игрок. Вопрос только один - кто в здравом уме и будучи в крутейшей форме в топ-клубе пойдет в МЮ? Не в обиду болельщикам МЮ, но вы сами понимаете, что сейчас это вообще не вариант для топов.
И насчет «крутейшей формы» Джуда спорно. МЮ это бренд, у них есть история , деньги , титулы, туда всегда будут приходить игроки. Тоже просто факт.
И МБапе бы тоже усилил !
как начинает налаживаться атмосфера так сразу появляются шайтаны которые пытаются впихать в команду г.о. вно чтоб разрушить опять ,с Роналду такое один раз проходили при Сульшере.пусть останется с своими корешами в своем кабинете там
Ещё нужен Вини, чтобы создать коалицию по увольнению Кэррика. Блестящий план
Игрок он может и хороший , но Мю не стоит ввязывается в это
Бруну лучше, чем Буллингем.
