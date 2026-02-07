  • Спортс
52

«Реал» возобновил интерес к Конате из «Ливерпуля». «Мадрид» хочет летом подписать несколько защитников (Маттео Моретто)

«Реал» возобновил интерес к Конате из «Ливерпуля».

«Реал» возобновил интерес к центральному защитнику «Ливерпуля» Ибраима Конате, который летом станет свободным агентом, если не продлит контракт.

Журналист Маттео Моретто сообщил в эфире Radio MARCA, что «Мадрид» намерен подписать более одного защитника в межсезонье, поскольку Антонио Рюдигер и Давид Алаба, скорее всего, уйдут из клуба по истечении сроков контрактов. Немец имеет шансы остаться в команде, но это будет зависеть от его формы.

«Сливочные» интересовались Конате, но требования по зарплате и уровень его игры считались серьезными препятствиями. Теперь «Реал» снова заинтересовался ситуацией футболиста сборной Франции, и летом он будет одним из вариантов для усиления обороны.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Bernabéu Digital
В этом сезоне он ужасен. Так что пусть уходит, если хочет
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
В этом сезоне он ужасен. Так что пусть уходит, если хочет
В начале сезона был ужасен, в последнее время начинает обретать себя
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
В начале сезона был ужасен, в последнее время начинает обретать себя
Ну так контракт нужен хороший ,вот и играет
Один игрок уже подписан — и теперь сидит на скамейке запасных.
При такой нестабильности в игре Конате ждёт аналогичная судьба.
Будет сидеть на лавке е вместе с ТАА и вспоминать, как хорошо им было на «Энфилде».
Ответ Сергей Кандинский
Один игрок уже подписан — и теперь сидит на скамейке запасных. При такой нестабильности в игре Конате ждёт аналогичная судьба. Будет сидеть на лавке е вместе с ТАА и вспоминать, как хорошо им было на «Энфилде».
ТАА сидит на лавке, потому что травмирован 🤷‍♂️
Ответ Сергей Кандинский
Один игрок уже подписан — и теперь сидит на скамейке запасных. При такой нестабильности в игре Конате ждёт аналогичная судьба. Будет сидеть на лавке е вместе с ТАА и вспоминать, как хорошо им было на «Энфилде».
когда в АПЛ они сдуваются переходят за пенсией в солнечный Мадрид.там перес им обещает судейские ЛЧ
Пересу неважно как он играет главное бесплатно.
Этот маразматик всех берёт бесплатно и сажает на жирные контракты.
Ответ Психолог со стажем
Пересу неважно как он играет главное бесплатно. Этот маразматик всех берёт бесплатно и сажает на жирные контракты.
Например ?)ну по факту сидит Толька алаба и на то есть причины после разрыва крестов + возраст не все восстанавливаются,рюди игрок старта когда в форме ,таа пока не понятно что с ним будет ,мбаппе ?)
кабинет ищет очередную халяву.я всегда говорил что этот кабинет рушит футбол у всех
Всех купить и никого не продать. Кто-нибудь заиграет)
Мне вот лично нравится Ван де Вен. Отличный защитник с очень сильной игрой один в один, хорош на втором этаже, очень быстр. Мадриду стоило бы к нему присмотреться.
Ответ corazon blanco
Мне вот лично нравится Ван де Вен. Отличный защитник с очень сильной игрой один в один, хорош на втором этаже, очень быстр. Мадриду стоило бы к нему присмотреться.
Но в плане воздушных дуэлей поспорил бы, 50% всего выигранных, против 70 у более низкого Ромеро
Штук 6 надо, не меньше, желательно, как Конате. И, главное, потом почаще тренеров менять, не забывать, кто тут главный.
Как Ибраим забил голешник, да и просто зашевелился на поле, гРеал сразу пытается накинуть изделие из каната)
Конате можно, но главное Шлоттербека взять
Ответ King_X
Конате можно, но главное Шлоттербека взять
В компанию к Бредли и Фримпонгу чтобы скучно не было)
Надеюсь у Конате есть честь и он теперь пошлет Реал на 3 буквы или 4
