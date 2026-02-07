«Реал» возобновил интерес к Конате из «Ливерпуля». «Мадрид» хочет летом подписать несколько защитников (Маттео Моретто)
«Реал» возобновил интерес к Конате из «Ливерпуля».
«Реал» возобновил интерес к центральному защитнику «Ливерпуля» Ибраима Конате, который летом станет свободным агентом, если не продлит контракт.
Журналист Маттео Моретто сообщил в эфире Radio MARCA, что «Мадрид» намерен подписать более одного защитника в межсезонье, поскольку Антонио Рюдигер и Давид Алаба, скорее всего, уйдут из клуба по истечении сроков контрактов. Немец имеет шансы остаться в команде, но это будет зависеть от его формы.
«Сливочные» интересовались Конате, но требования по зарплате и уровень его игры считались серьезными препятствиями. Теперь «Реал» снова заинтересовался ситуацией футболиста сборной Франции, и летом он будет одним из вариантов для усиления обороны.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Bernabéu Digital
52 комментария
При такой нестабильности в игре Конате ждёт аналогичная судьба.
Будет сидеть на лавке е вместе с ТАА и вспоминать, как хорошо им было на «Энфилде».
Этот маразматик всех берёт бесплатно и сажает на жирные контракты.