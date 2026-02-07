«Реал» возобновил интерес к Конате из «Ливерпуля». «Мадрид» хочет летом подписать несколько защитников (Маттео Моретто)

«Реал» возобновил интерес к Конате из «Ливерпуля».

«Реал» возобновил интерес к центральному защитнику «Ливерпуля » Ибраима Конате , который летом станет свободным агентом, если не продлит контракт.

Журналист Маттео Моретто сообщил в эфире Radio MARCA, что «Мадрид » намерен подписать более одного защитника в межсезонье, поскольку Антонио Рюдигер и Давид Алаба , скорее всего, уйдут из клуба по истечении сроков контрактов. Немец имеет шансы остаться в команде, но это будет зависеть от его формы.

«Сливочные» интересовались Конате, но требования по зарплате и уровень его игры считались серьезными препятствиями. Теперь «Реал» снова заинтересовался ситуацией футболиста сборной Франции , и летом он будет одним из вариантов для усиления обороны.