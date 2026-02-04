  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола об убийствах ICE в США: «Человека, защищавшего женщину, окружили, повалили на землю, в него выстрелили 10 раз. Как можно это оправдывать? Я всегда буду против этого»
154

Гвардиола об убийствах ICE в США: «Человека, защищавшего женщину, окружили, повалили на землю, в него выстрелили 10 раз. Как можно это оправдывать? Я всегда буду против этого»

Пеп Гвардиола об убийствах ICE в США: я всегда буду против этого.

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об инцидентах, связанных с Иммиграционной и таможенной полицией США.

7 января сотрудник ICE застрелил жительницу Миннеаполиса Рене Николь Гуд во время протеста против действий по задержанию незаконных мигрантов. 24 января в этом же городе сотрудники ведомства убили Алекса Претти – ему в лицо распылили перцовый баллончик, его повалили на землю, когда он попытался помочь подняться упавшей женщине. После чего в мужчину выстрелили около 10 раз. 

«Нужно говорить. Иначе правосудие просто пройдет мимо. Посмотрите, что произошло в Соединенных Штатах Америки с Рене Гуд и Алексом Претти. Они были убиты, один из них – медбрат. Вокруг него было пять или шесть человек, его повалили на траву, совершили 10 выстрелов. Скажите, как это можно оправдывать?

Если ты сделал что-то не так, ты должен предстать перед судом, попасть в тюрьму, если виноват. Так устроен современный мир. Нет идеального общества, я не идеален, никто не идеален, общества не идеальны, но нужно работать, чтобы сделать это место лучше.

Человека, который пошел защищать женщину, окружили и убили за это. Кто может это оправдывать? Я не знаю. Я всегда буду против этого», – сказал Гвардиола. 

Пеп Гвардиола: «У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем?»

Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»

Когда Пеп уйдет из «Сити»?14557 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Политика
logoПеп Гвардиола
154 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну-ка правые, консерваторы и трамписты - навалитесь и тут на него в комментах!
Ответ q5dndzp4nk
Ну-ка правые, консерваторы и трамписты - навалитесь и тут на него в комментах!
В США полицейские вообще маньяки. Чуть что, сразу за ствол...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
В США полицейские вообще маньяки. Чуть что, сразу за ствол...
Ну вообще то понять их можно) так как там легализация оружия, то у подозреваемого может быть ствол, полиция просто осторожна
Пусть пеп поживёт в не в лакшери районе пол манчестером, в окружении миллионеров, а где нибудь в пакестанском гетто в лестере или Бирмингеме. Пусть поездит в общественном транспорте. Пусть походит в обычную больницу, пусть детей своих отправит в обычную школу. А потом что то говорит.
Все это не оправдывает убийство конкретных людей, НО неконтролируемая миграция это огромная проблема. В Англии она уже прошла точку невозврата. Но пепу то что? Он еще пару лет поработает за миллионы шейха и свалит..
Ответ Рокко G
Пусть пеп поживёт в не в лакшери районе пол манчестером, в окружении миллионеров, а где нибудь в пакестанском гетто в лестере или Бирмингеме. Пусть поездит в общественном транспорте. Пусть походит в обычную больницу, пусть детей своих отправит в обычную школу. А потом что то говорит. Все это не оправдывает убийство конкретных людей, НО неконтролируемая миграция это огромная проблема. В Англии она уже прошла точку невозврата. Но пепу то что? Он еще пару лет поработает за миллионы шейха и свалит..
Так Пеп говорит именно за убийство, что это ненормально. Миграция то остается проблемой, но причём тут убийство против которого он выступил?
И вот именно, что пеп на шейхов работает, но выступает против беспредела, а не молча сидит и получает их бабки.
Человек с его популярностью способен привлечь внимание к проблеме
Ответ Низкие Коэффициенты
Так Пеп говорит именно за убийство, что это ненормально. Миграция то остается проблемой, но причём тут убийство против которого он выступил? И вот именно, что пеп на шейхов работает, но выступает против беспредела, а не молча сидит и получает их бабки. Человек с его популярностью способен привлечь внимание к проблеме
Комментарий скрыт
Ждем высказывания пепа про Эпштейна :)
Ответ deadjoker
Ждем высказывания пепа про Эпштейна :)
Пеп: он был великим человеком, он вдохновлял меня! После общения с ним, я обратил внимание на талантливого мальчишку, этим мальчиком был лео Месси!
Ответ deadjoker
Ждем высказывания пепа про Эпштейна :)
И про Ларису Долину.
На мой субъективный взгляд, в случае с Притти было "excessive use of force" со стороны агентов, и это заслуживает разбирательства, хотя он и был вооружён. Сложная ситуация. Но вопрос в другом: в Штатах идут протесты из-за депортации НЕЛЕГАЛЬНЫХ иммигрантов. Нелегальных! Абсурд. И здесь вся эта левацкая братия исходится на сопли, но про Иран, например, где люди протестуют по действительно уважительным причинам, от них ни словечка, потому что мирные братья-мусульмане обидятся. Там несколько тысяч убитых только по признанию режима, т.е. на самом деле в разы больше. В Штатах две смерти, где одна "жертва" пыталась наехать на агента автомобилем, а другая была со стволом в кармане. И оба умерли потому, что впрягались за преступников. О первых - ничего, а вторые уже чуть ли не причислены к лику святых.
Ответ Roman Betenya
На мой субъективный взгляд, в случае с Притти было "excessive use of force" со стороны агентов, и это заслуживает разбирательства, хотя он и был вооружён. Сложная ситуация. Но вопрос в другом: в Штатах идут протесты из-за депортации НЕЛЕГАЛЬНЫХ иммигрантов. Нелегальных! Абсурд. И здесь вся эта левацкая братия исходится на сопли, но про Иран, например, где люди протестуют по действительно уважительным причинам, от них ни словечка, потому что мирные братья-мусульмане обидятся. Там несколько тысяч убитых только по признанию режима, т.е. на самом деле в разы больше. В Штатах две смерти, где одна "жертва" пыталась наехать на агента автомобилем, а другая была со стволом в кармане. И оба умерли потому, что впрягались за преступников. О первых - ничего, а вторые уже чуть ли не причислены к лику святых.
*Против внесудебной депортации нелегальных иммигрантов. Это достаточно важный нюанс.
Ответ Roman Betenya
На мой субъективный взгляд, в случае с Притти было "excessive use of force" со стороны агентов, и это заслуживает разбирательства, хотя он и был вооружён. Сложная ситуация. Но вопрос в другом: в Штатах идут протесты из-за депортации НЕЛЕГАЛЬНЫХ иммигрантов. Нелегальных! Абсурд. И здесь вся эта левацкая братия исходится на сопли, но про Иран, например, где люди протестуют по действительно уважительным причинам, от них ни словечка, потому что мирные братья-мусульмане обидятся. Там несколько тысяч убитых только по признанию режима, т.е. на самом деле в разы больше. В Штатах две смерти, где одна "жертва" пыталась наехать на агента автомобилем, а другая была со стволом в кармане. И оба умерли потому, что впрягались за преступников. О первых - ничего, а вторые уже чуть ли не причислены к лику святых.
Нелегальный мигрант отличается от легального только наличием бумажки от государства.

Никому никакого вреда сам факт того, что такой человек приезжает жить и работать в другую страну, не приносит.
а если это гребанный кастилец, а, пеп?
Что то этого левака прорвало. Я не помню от него возмущения, когда демократы открыли границу нараспашку, и в Штаты пёрли все кому не лень через Мексику. Зато если ты честный человек, и хочешь жить в США легально, тебя вытряхнут наизнанку, замордуют проверками, разве что в очко не заглянут, и то не факт что разрешение дадут
Копы в сша реально маньяки
Поэтому есть очень простое правило, которое спасет вашу жизнь при общении с силовыми представителями законной власти в любой стране - выполнять все инструкции и не сопротивляться
Не так уж и сложно
Ответ Томми Норрис
Копы в сша реально маньяки Поэтому есть очень простое правило, которое спасет вашу жизнь при общении с силовыми представителями законной власти в любой стране - выполнять все инструкции и не сопротивляться Не так уж и сложно
Проблема в том, что в США есть понятие "гражданское задержание". Гражданский имеет полное право не только сопротивляться, но даже арестовывать полицейского. Конечно есть масса нюансов, но при определённых обстоятельствах у гражданских больше прав, чем у полиции в США.

И да. В среднем копы в США милые ребята, которые могут не только не оштрафовать пьяного, но и довезти его до дома, пригнав машину тоже. Просто есть некоторые отделы, где не так.. А ещё есть Миграционная полиция..
Ответ Alon Raven
Проблема в том, что в США есть понятие "гражданское задержание". Гражданский имеет полное право не только сопротивляться, но даже арестовывать полицейского. Конечно есть масса нюансов, но при определённых обстоятельствах у гражданских больше прав, чем у полиции в США. И да. В среднем копы в США милые ребята, которые могут не только не оштрафовать пьяного, но и довезти его до дома, пригнав машину тоже. Просто есть некоторые отделы, где не так.. А ещё есть Миграционная полиция..
Ты пересмотрел голливудских фильмов и сериалов)
Пеп доболтается на вертолете рыжий прилетит и заберет
Именно - нужно говорить (это самое малое и может сделать каждый на ту аудиторию, которая ему доступна). Однако для некоторых правилом хорошего тона почему-то считается молчание - типа, не надо нагнетать и сеять вражду, вы же не понимаете, вы же не профессионалы, у вас же нет полной информации и т.д. Подонкам постоянно нужно напоминать, что они подонки, а убийцам - что они убийцы и то, что они выполняют приказы, не меняет сути дела.
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Именно - нужно говорить (это самое малое и может сделать каждый на ту аудиторию, которая ему доступна). Однако для некоторых правилом хорошего тона почему-то считается молчание - типа, не надо нагнетать и сеять вражду, вы же не понимаете, вы же не профессионалы, у вас же нет полной информации и т.д. Подонкам постоянно нужно напоминать, что они подонки, а убийцам - что они убийцы и то, что они выполняют приказы, не меняет сути дела.
Ну тут да. Главное в случае чего признать ошибку.
К слову:
Меня всегда удивляло, как в Америке копы застреливают чернокожих или ещё кого-то:
Просто-напросто весь магазин на них тратят и ещё пистолет при этом держат так, будто со страху.
Мне кажется, что полицейские наоборот должны вести себя спокойнее и хладнокровнее в критические ситуации. А вдруг к тому же пистолет у тебя теперь пустой, а на помощь убитому его вооружённые напарники бегут, и что теперь делать?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ниццы», «ПСЖ» Сафонова против «Марселя»
сегодня, 06:25
Колосков не поедет на конгресс ФИФА в Ванкувер: «Нет никакого интереса. Это рутина, потеря времени абсолютная. Сутки туда и обратно добираться, нет смысла ради ужина»
сегодня, 06:22
Победа «МЮ», «Барса» вышла из Суперлиги, зарплата Сафонова и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Валенсии», «Атлетико» сыграет с «Бетисом»
сегодня, 05:40
«Сафонов может стать лучшим российским вратарем, игравшим в Европе. Из имен прошлого можно вспомнить Дасаева и Овчинникова». Экс-вратарь «Краснодара» Синицын о Матвее
сегодня, 05:30
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Сассуоло», «Ювентус» против «Лацио»
сегодня, 05:10
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» в гостях у «Кельна»
сегодня, 04:35
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ман Сити», «Кристал Пэлас» в гостях у «Брайтона»
сегодня, 04:15
Гендиректор «Ростова» о финансах: «Ситуация стабилизируется и улучшается. Очень многие долги погасили, работаем с правительством региона. Зарплату платим вовремя»
сегодня, 03:58
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграл вничью с «Барселоной» Гуаякиль – 2:2. Лео забил и сделал голевую передачу
сегодня, 03:00
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев – журналистам на вопрос о словах Аршавина про его статус в «Зените»: «Вы нас провоцируете, а потом обижаетесь, что я с вами не общаюсь. По-нормальному не умеете общаться»
7 минут назад
Матеус Алвес о Баринове в ЦСКА: «Он ведет себя как капитан, дает этот дух. Наша команда и так была очень сильная с точки зрения лидерских качеств. Теперь стало еще лучше»
20 минут назад
Аршавин о ролике «Спартака» в честь прихода Сауся: «Я там на себя не похож. И мое участие в судьбе Влада преувеличено»
35 минут назадВидео
Арбелоа о Мастантуоно: «Игрок с огромным потенциалом. В «Реале» высокие требования, достичь ожидаемого уровня непросто. Я очень доволен тем, что он показывает на поле»
50 минут назад
«ПСЖ» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:58
«Валенсия» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:46
«Ювентус» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:34
Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с «Урарту» и «Елимаем», «Рубин» встретится с «Навбахором»
сегодня, 05:58
«Атлетико» – «Бетис». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 05:45
«Сассуоло» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:15
Рекомендуем