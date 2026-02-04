Гвардиола об убийствах ICE в США: «Человека, защищавшего женщину, окружили, повалили на землю, в него выстрелили 10 раз. Как можно это оправдывать? Я всегда буду против этого»
Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об инцидентах, связанных с Иммиграционной и таможенной полицией США.
7 января сотрудник ICE застрелил жительницу Миннеаполиса Рене Николь Гуд во время протеста против действий по задержанию незаконных мигрантов. 24 января в этом же городе сотрудники ведомства убили Алекса Претти – ему в лицо распылили перцовый баллончик, его повалили на землю, когда он попытался помочь подняться упавшей женщине. После чего в мужчину выстрелили около 10 раз.
«Нужно говорить. Иначе правосудие просто пройдет мимо. Посмотрите, что произошло в Соединенных Штатах Америки с Рене Гуд и Алексом Претти. Они были убиты, один из них – медбрат. Вокруг него было пять или шесть человек, его повалили на траву, совершили 10 выстрелов. Скажите, как это можно оправдывать?
Если ты сделал что-то не так, ты должен предстать перед судом, попасть в тюрьму, если виноват. Так устроен современный мир. Нет идеального общества, я не идеален, никто не идеален, общества не идеальны, но нужно работать, чтобы сделать это место лучше.
Человека, который пошел защищать женщину, окружили и убили за это. Кто может это оправдывать? Я не знаю. Я всегда буду против этого», – сказал Гвардиола.
Пеп Гвардиола: «У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем?»
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
Все это не оправдывает убийство конкретных людей, НО неконтролируемая миграция это огромная проблема. В Англии она уже прошла точку невозврата. Но пепу то что? Он еще пару лет поработает за миллионы шейха и свалит..
И вот именно, что пеп на шейхов работает, но выступает против беспредела, а не молча сидит и получает их бабки.
Человек с его популярностью способен привлечь внимание к проблеме
Никому никакого вреда сам факт того, что такой человек приезжает жить и работать в другую страну, не приносит.
Поэтому есть очень простое правило, которое спасет вашу жизнь при общении с силовыми представителями законной власти в любой стране - выполнять все инструкции и не сопротивляться
Не так уж и сложно
И да. В среднем копы в США милые ребята, которые могут не только не оштрафовать пьяного, но и довезти его до дома, пригнав машину тоже. Просто есть некоторые отделы, где не так.. А ещё есть Миграционная полиция..
Меня всегда удивляло, как в Америке копы застреливают чернокожих или ещё кого-то:
Просто-напросто весь магазин на них тратят и ещё пистолет при этом держат так, будто со страху.
Мне кажется, что полицейские наоборот должны вести себя спокойнее и хладнокровнее в критические ситуации. А вдруг к тому же пистолет у тебя теперь пустой, а на помощь убитому его вооружённые напарники бегут, и что теперь делать?