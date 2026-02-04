Гвардиола об убийствах ICE в США: «Человека, защищавшего женщину, окружили, повалили на землю, в него выстрелили 10 раз. Как можно это оправдывать? Я всегда буду против этого»

Пеп Гвардиола об убийствах ICE в США: я всегда буду против этого.

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об инцидентах, связанных с Иммиграционной и таможенной полицией США.

7 января сотрудник ICE застрелил жительницу Миннеаполиса Рене Николь Гуд во время протеста против действий по задержанию незаконных мигрантов. 24 января в этом же городе сотрудники ведомства убили Алекса Претти – ему в лицо распылили перцовый баллончик, его повалили на землю, когда он попытался помочь подняться упавшей женщине. После чего в мужчину выстрелили около 10 раз.

«Нужно говорить. Иначе правосудие просто пройдет мимо. Посмотрите, что произошло в Соединенных Штатах Америки с Рене Гуд и Алексом Претти. Они были убиты, один из них – медбрат. Вокруг него было пять или шесть человек, его повалили на траву, совершили 10 выстрелов. Скажите, как это можно оправдывать?

Если ты сделал что-то не так, ты должен предстать перед судом, попасть в тюрьму, если виноват. Так устроен современный мир. Нет идеального общества, я не идеален, никто не идеален, общества не идеальны, но нужно работать, чтобы сделать это место лучше.

Человека, который пошел защищать женщину, окружили и убили за это. Кто может это оправдывать? Я не знаю. Я всегда буду против этого», – сказал Гвардиола.

