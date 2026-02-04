  • Спортс
Бубнов перекрестился, узнав о завершении карьеры Кариоки: «Он тормоз был, середняк бразильский. У него выражение лица, будто он дерьма поел»

Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов высказался о карьере Рафаэла Кариоки в «Спартаке». 

36-летний полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры в конце января. 

– Кариока карьеру завершил, слышали?

– Слава тебе, Господи (Бубнов перекрестился, произнося эти слова – Спортс’‘).

– Он, кстати, хочет сделать команду в Медиалиге. В России. Представляете?

– Да? Ну, здесь может сделать.

– А вы бы какую оценку за всю карьеру Кариоки поставили? В «Спартаке» он неплохо смотрелся.

– По мне, в «Спартаке» он плохо смотрелся. Он тормоз был. Для Карпина он лучший опорный полузащитник Европы. Представляешь, как ему лапшу на уши вешали. И за сколько они его купили, блин, понимаешь.

Возьми все его фотографии – такое впечатление, что он недоволен. Выражение лица, как будто он дерьма поел. Я на это сразу обратил внимание. Чуть ли не одолжение делает. На самом деле это середняк бразильский, – сказал Бубнов. 

Фото: кадр из видео «Коммент.Шоу»

Кариока закончил. Хмурый мем «Спартака», получавший «дуойки»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Коммент.Шоу»
"Выражение лица, как будто он дерьма поел"

Топовая аналитика от Бубнова
"Выражение лица, как будто он дерьма поел" Топовая аналитика от Бубнова
На канале Культура )))
"Выражение лица, как будто он дерьма поел" Топовая аналитика от Бубнова
Если судить о рационе питания по выражению лица, то страшно представить, на какой отборной диете сидит сам Бубнов
"Не тормоз, а стоп-кран, хахахаха!"
"Не тормоз, а стоп-кран, хахахаха!"
шоб ты знал блин
шоб ты знал блин
«Кариока дуойка»😂
Доктор Лю не даст соврать) https://www.sports.ru/football/1031511981.html
Вот-вот) Так что Бубнов знает, что говорит)
Доктор Лю не даст соврать) https://www.sports.ru/football/1031511981.html
Плюс за юмор, минус за информацию по ссылке.))
Ну насчёт выражения лица Кариоки соглашусь. Постоянная кисломордость.
Но всё равно господину Бубнову следует держать себя в руках. Его физиономия тоже иногда вызывает вопросы.
Ну насчёт выражения лица Кариоки соглашусь. Постоянная кисломордость. Но всё равно господину Бубнову следует держать себя в руках. Его физиономия тоже иногда вызывает вопросы.
По-русски говоря кирпича просит.
Ну насчёт выражения лица Кариоки соглашусь. Постоянная кисломордость. Но всё равно господину Бубнову следует держать себя в руках. Его физиономия тоже иногда вызывает вопросы.
марсьяль такой же был, поэтому фанаты мю его здесь называли тони кислый
Т.е. Бубнов назвал Кариоку говноедом, верно?
Т.е. Бубнов назвал Кариоку говноедом, верно?
Возможно, он имел ввиду борщ...
Т.е. Бубнов назвал Кариоку говноедом, верно?
Как говорится - и в чём он не прав?
заходя в новость, я конечно же ждал фото Кариоки )) но ...
На самом деле Кариока не был так плох

А вообще Бубнов vs Кариока это классика, и это было круто
На самом деле Кариока не был так плох А вообще Бубнов vs Кариока это классика, и это было круто
Картина «опять дуойка»
На самом деле Кариока не был так плох А вообще Бубнов vs Кариока это классика, и это было круто
Был. У него брак в передачах зашкаливал. Тормозил игру команды и пасовал вдоль или назад.
Кариока в Бразилии и в Мексике очень высоко ценился.
Ну а Бубнов и в России говна поел.
Кариока в Бразилии и в Мексике очень высоко ценился. Ну а Бубнов и в России говна поел.
Столько сезонов подряд в одной команде (в двух точнее/«бразилия - мексика») действительно показывает что у нас был только негативный отрезок, хотя тогда играл слабо возможно из-за позиции на поле.
Кариока весьма посредственный игрок, что хорошо подмечал Бубнов, но в этот вот оскорбление прекрасно показывает, насколько или недалёк этот человек, или же насколько он мерзок
Ведун 1 категории Бубнов, даст оценку ТТД по фотографии.
Рекомендуем