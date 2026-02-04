Бубнов перекрестился, узнав о завершении карьеры Кариоки: «Он тормоз был, середняк бразильский. У него выражение лица, будто он дерьма поел»
Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов высказался о карьере Рафаэла Кариоки в «Спартаке».
36-летний полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры в конце января.
– Кариока карьеру завершил, слышали?
– Слава тебе, Господи (Бубнов перекрестился, произнося эти слова – Спортс’‘).
– Он, кстати, хочет сделать команду в Медиалиге. В России. Представляете?
– Да? Ну, здесь может сделать.
– А вы бы какую оценку за всю карьеру Кариоки поставили? В «Спартаке» он неплохо смотрелся.
– По мне, в «Спартаке» он плохо смотрелся. Он тормоз был. Для Карпина он лучший опорный полузащитник Европы. Представляешь, как ему лапшу на уши вешали. И за сколько они его купили, блин, понимаешь.
Возьми все его фотографии – такое впечатление, что он недоволен. Выражение лица, как будто он дерьма поел. Я на это сразу обратил внимание. Чуть ли не одолжение делает. На самом деле это середняк бразильский, – сказал Бубнов.
Фото: кадр из видео «Коммент.Шоу»
Кариока закончил. Хмурый мем «Спартака», получавший «дуойки»
Топовая аналитика от Бубнова
https://www.sports.ru/football/1031511981.html
Но всё равно господину Бубнову следует держать себя в руках. Его физиономия тоже иногда вызывает вопросы.
А вообще Бубнов vs Кариока это классика, и это было круто
Ну а Бубнов и в России говна поел.