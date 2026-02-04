Бубнов перекрестился, узнав о завершении карьеры Кариоки: «Он тормоз был, середняк бразильский. У него выражение лица, будто он дерьма поел»

Бубнов: Кариока – тормоз, середняк, недовольное выражение лица на всех фото.

Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов высказался о карьере Рафаэла Кариоки в «Спартаке».

36-летний полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры в конце января.

– Кариока карьеру завершил, слышали?

– Слава тебе, Господи (Бубнов перекрестился, произнося эти слова – Спортс’‘).

– Он, кстати, хочет сделать команду в Медиалиге. В России. Представляете?

– Да? Ну, здесь может сделать.

– А вы бы какую оценку за всю карьеру Кариоки поставили? В «Спартаке» он неплохо смотрелся.

– По мне, в «Спартаке» он плохо смотрелся. Он тормоз был. Для Карпина он лучший опорный полузащитник Европы. Представляешь, как ему лапшу на уши вешали. И за сколько они его купили, блин, понимаешь.

Возьми все его фотографии – такое впечатление, что он недоволен. Выражение лица, как будто он дерьма поел. Я на это сразу обратил внимание. Чуть ли не одолжение делает. На самом деле это середняк бразильский, – сказал Бубнов.

Фото: кадр из видео «Коммент.Шоу»

Кариока закончил. Хмурый мем «Спартака», получавший «дуойки»