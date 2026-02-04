Матеус Алвес: в России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии – 800.

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес сравнил цены в России и Бразилии.

– Какая у тебя самая большая покупка?

– Благодаря моему переходу папа сумел купить землю в Бразилии, будет строить дом. Мама смогла сделать необходимые операции. У меня еще очень много желаний, которые нужно воплотить в жизнь. Самая большая – построить дом мечты моей мамы. Мне нужно еще заработать!

– Раз уж заговорили о деньгах, цены в России сильно отличаются от бразильских?

– Сильно. Например, в России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии – 800 рублей. Видите, какая разница?

Но если мы говорим о супермаркетах и ресторанах, отличий практически нет.

– Хлеб?

– 1 реал. Это около 60 рублей. В России хлеб стоит примерно так же.

– Главное отличие России от Бразилии?

– Климат. У меня на родине многие города на побережье, есть пляжи. Здесь такого нет...

– Какой российский город больше всего тебя удивил?

– Москва – самое красивое место в мире, которое я только видел. Это самый чистый и безопасный город! Все очень хорошо сделано. Очень удивлен Москвой.

– Топ-3 места в Москве?

– Итальянский ресторан La Bottega Siciliana. Второе – в моем доме есть турецкий ресторан, спускаюсь на первый этаж и, когда нет еды, иду туда. Третье – торговый центр рядом с домом, – сказал Алвес.

«В России даже немного улыбнешься, на тебя сразу так грозно смотрят... Русские – более закрытые и серьезные, бразильцы прикалываются и шутят с незнакомцами». Матеус Алвес о россиянах