  • «В России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии – 800. Видите, какая разница? Но в супермаркетах и ресторанах отличий практически нет». Матеус Алвес о ценах
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес сравнил цены в России и Бразилии. 

– Какая у тебя самая большая покупка?

– Благодаря моему переходу папа сумел купить землю в Бразилии, будет строить дом. Мама смогла сделать необходимые операции. У меня еще очень много желаний, которые нужно воплотить в жизнь. Самая большая – построить дом мечты моей мамы. Мне нужно еще заработать!

– Раз уж заговорили о деньгах, цены в России сильно отличаются от бразильских?

– Сильно. Например, в России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии – 800 рублей. Видите, какая разница?

Но если мы говорим о супермаркетах и ресторанах, отличий практически нет.

– Хлеб?

– 1 реал. Это около 60 рублей. В России хлеб стоит примерно так же.

– Главное отличие России от Бразилии?

– Климат. У меня на родине многие города на побережье, есть пляжи. Здесь такого нет...

– Какой российский город больше всего тебя удивил?

– Москва – самое красивое место в мире, которое я только видел. Это самый чистый и безопасный город! Все очень хорошо сделано. Очень удивлен Москвой.

– Топ-3 места в Москве?

– Итальянский ресторан La Bottega Siciliana. Второе – в моем доме есть турецкий ресторан, спускаюсь на первый этаж и, когда нет еды, иду туда. Третье – торговый центр рядом с домом, – сказал Алвес. 

«В России даже немного улыбнешься, на тебя сразу так грозно смотрят... Русские – более закрытые и серьезные, бразильцы прикалываются и шутят с незнакомцами». Матеус Алвес о россиянах

-"Москва – самое красивое место в мире.."
Топ-3 места в Москве?
-Торговый центр рядом с домом

Понятно
Ответ Forza14Viola
-"Москва – самое красивое место в мире.." Топ-3 места в Москве? -Торговый центр рядом с домом Понятно
для коней это хорошо, чел вообще от дома далеко не уходит
Ответ Forza14Viola
-"Москва – самое красивое место в мире.." Топ-3 места в Москве? -Торговый центр рядом с домом Понятно
Но Москва от этого менее красивой быть не перестаёт)
Нормально Гинер с легов стрижёт..
Ответ Shamarin
Нормально Гинер с легов стрижёт..
не С легов - а легов стрижет)))
Если ходить в заведение для богатеньких лохов то и за 20 тыщ подстригут.
Ответ Антон Фалафель
Если ходить в заведение для богатеньких лохов то и за 20 тыщ подстригут.
Вы не понимаете, кто вас так обидел?! Это элитный клуб, это атмосфера, это отношение!
Ответ Антон Фалафель
Если ходить в заведение для богатеньких лохов то и за 20 тыщ подстригут.
Или интимная стрижка? За пятёрку там и напомадят ещё….
В Бразилии ты ходил в заведения такого уровня, где и в России стрижка 300 рублей стоит )
Ответ NoN
В Бразилии ты ходил в заведения такого уровня, где и в России стрижка 300 рублей стоит )
Комментарий скрыт
Ответ NoN
В Бразилии ты ходил в заведения такого уровня, где и в России стрижка 300 рублей стоит )
Комментарий скрыт
В России стрижка даже не во всех барбершопах стоит 5000 рублей )))
В обычных придомовых парикмахерских - руб 500-600
Ответ LYSVEGAS
В России стрижка даже не во всех барбершопах стоит 5000 рублей ))) В обычных придомовых парикмахерских - руб 500-600
Комментарий скрыт
Ответ konnov.dimitri
Комментарий скрыт
В Москве в обычном спальнике в обычной парикмахерской у дома стригут за 600 руб, и стригут не плохо
Эм в Москве за 700 руб меня нормально стригут.
Ответ Тимак Капарзо
Эм в Москве за 700 руб меня нормально стригут.
Комментарий скрыт
Ответ Тимак Капарзо
Эм в Москве за 700 руб меня нормально стригут.
Комментарий скрыт
– Хлеб?
– 1 реал. Это около 60 рублей
Эмм... 1 реал - это 15 рублей...
Ответ LYSVEGAS
– Хлеб? – 1 реал. Это около 60 рублей Эмм... 1 реал - это 15 рублей...
Ага, и хлеб там стоит 3-10 реалов. Он походу не сильно часто его там покупал)
Ответ LYSVEGAS
– Хлеб? – 1 реал. Это около 60 рублей Эмм... 1 реал - это 15 рублей...
60 это анреал
разница лишь в том что у него до приезда в Россию не было лишних денег чтобы отдавать 75$ за стрижку а теперь есть , а в России думаю что большинство мужского населения стрижется своими машинками стоимостью в те же 5 000
Ответ savik-A.M.
разница лишь в том что у него до приезда в Россию не было лишних денег чтобы отдавать 75$ за стрижку а теперь есть , а в России думаю что большинство мужского населения стрижется своими машинками стоимостью в те же 5 000
2000 стоит машинка. Налысо спокойно
Ответ savik-A.M.
разница лишь в том что у него до приезда в Россию не было лишних денег чтобы отдавать 75$ за стрижку а теперь есть , а в России думаю что большинство мужского населения стрижется своими машинками стоимостью в те же 5 000
Примерно лет 5 назад купили машинку за 1000 руб по скидке. И до сих пор девушка стрижёт меня ей, никаких проблем. Одно из самых финансово эффективных вложений в жизни.)))
купил электробритву, стригусь дома сам под единичку. не вижу проблем)
Ответ matemate88
купил электробритву, стригусь дома сам под единичку. не вижу проблем)
стрижки разные бывают🤣
Ответ Splin
стрижки разные бывают🤣
когда залысины захватывают всё больший плацдарм на голове - нет=(
Он к какому гламурному стилисту ходит стричься?
Ответ Архитектор Мендисабаль
Он к какому гламурному стилисту ходит стричься?
сугроб их худжанта
