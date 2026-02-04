  • Спортс
  Тренер «Зенита» Оливейра: «Трансфер Жерсона не был ошибкой, клуб отбил деньги. «Зенит» был для него вызовом, а потом он получил еще один вызов – уже в Бразилии»
91

Тренер «Зенита» Оливейра: «Трансфер Жерсона не был ошибкой, клуб отбил деньги. «Зенит» был для него вызовом, а потом он получил еще один вызов – уже в Бразилии»

Тренер «Зенита» Оливейра: трансфер Жерсона не ошибка, клуб отбил деньги.

Тренер «Зенита» Виллиам Оливейра оценил трансфер полузащитника Жерсона. Хавбек присоединился к сине-бело-голубым летом 2025 года, а в зимнее трансферное окно был продан в «Крузейро».

«Каждый игрок по-своему воспринимает вызов. «Зенит» был для Жерсона вызовом, поэтому он к нам и перешел. Но так получилось, что мы совсем мало поработали. А потом Жерсон получил еще один вызов, но уже в Бразилии, который он посчитал для себя интересным. Клуб пошел ему навстречу.

Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в «Зените». Он получил травму, было мало времени. Жерсон был постоянно на позитиве, всем доволен. Все эти рассказы про его грустное лицо – неправда. До момента предложения от «Крузейро» он не допускал мысли об уходе из «Зенита». Просто получил предложение, которое устроило всех.

Но клуб вернул свои деньги, которые на него потратил. Не у каждого игрока получается в России. Но его трансфер точно не был ошибкой. Я бы согласился, если бы он ушел бесплатно, но «Зенит», повторюсь, отбил деньги», – сказал Оливейра.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
То есть Зенит покупал Жерсона только для того, чтобы потом героически попытаться отбить потраченные деньги, а не для того, чтобы он был системообразующим игроком команды, который на уровне РПЛ делает разницу? Почему многие питерские так боятся признавать свои ошибки? (и не только в спорте)
Ответ Rio de Janeiro
То есть Зенит покупал Жерсона только для того, чтобы потом героически попытаться отбить потраченные деньги, а не для того, чтобы он был системообразующим игроком команды, который на уровне РПЛ делает разницу? Почему многие питерские так боятся признавать свои ошибки? (и не только в спорте)
Воистину.
Проблема даже не в том, трансфер в плюс или в минус.
Ответ Rio de Janeiro
То есть Зенит покупал Жерсона только для того, чтобы потом героически попытаться отбить потраченные деньги, а не для того, чтобы он был системообразующим игроком команды, который на уровне РПЛ делает разницу? Почему многие питерские так боятся признавать свои ошибки? (и не только в спорте)
Смотри. Ты вложил бабки и получил долгосрочный хороший профит, это успех. Если ты вложил бабки и приобретенный актив пришлось быстро сливать и ты слил его даже с прибылью - это норм, бывает, но так лучше не делать. Если ты вложил бабки и получил убыток - это очевидная ошибка. Так что трансфер Жерсона - это норм, но лучше так больше не делать. Это в любом случае не "успех".

От всей души надеюсь, что при Зырянове таких трансферов больше не будет)
Тренер «Зенита» Сергей Оливейра Семак
Ответ Владимир Осипов
Тренер «Зенита» Сергей Оливейра Семак
А помощником у него Виллиам Богданович Артур
Я, как сбг. скажу, что это трансфер был ошибкой, но хорошо, что эту ошибку исправили.
По поводу недовольного лица - сравните лицо Жерсона на его презентации и лицо Джон-Джона, когда его команде представляли - у первого вид типа "куда я попал? Зачем я здесь", а второй улыбается во все 32 зуба.
Ответ Александр М._1116613766
Я, как сбг. скажу, что это трансфер был ошибкой, но хорошо, что эту ошибку исправили. По поводу недовольного лица - сравните лицо Жерсона на его презентации и лицо Джон-Джона, когда его команде представляли - у первого вид типа "куда я попал? Зачем я здесь", а второй улыбается во все 32 зуба.
Это пока он с Дубая до места дислокации команды не долетел, сейчас по холодку прогуляется, девушка которую из Бахрейна перевезут слегка подмерзнет и станет он с такой же кислой миной ходить до мая как минимум...
Ответ Александр М._1116613766
Я, как сбг. скажу, что это трансфер был ошибкой, но хорошо, что эту ошибку исправили. По поводу недовольного лица - сравните лицо Жерсона на его презентации и лицо Джон-Джона, когда его команде представляли - у первого вид типа "куда я попал? Зачем я здесь", а второй улыбается во все 32 зуба.
Ага, осталось только как в сберпэй, оплату улыбкой подключить.
Любой, самый никчёмный бизнесмен, говоря "я отбил деньги" абсолютно точно понимает, что это убыточная сделка. Провернуть сделку в 0 по документам - это просто убыток. Помимо цифр в накладных в сделке есть: время, работа людей, зарплаты, аренды, хозрасходы, операционные расходы, комиссии, представительские расходы, колебания курса. Если ты барыжишь с наценкой 100% и выше - ты скот, а не бизнесмен. Если ты работаешь "в ноль" - ты просто дегенерат.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Любой, самый никчёмный бизнесмен, говоря "я отбил деньги" абсолютно точно понимает, что это убыточная сделка. Провернуть сделку в 0 по документам - это просто убыток. Помимо цифр в накладных в сделке есть: время, работа людей, зарплаты, аренды, хозрасходы, операционные расходы, комиссии, представительские расходы, колебания курса. Если ты барыжишь с наценкой 100% и выше - ты скот, а не бизнесмен. Если ты работаешь "в ноль" - ты просто дегенерат.
Представь себе, что все футбольные клубы в России убыточные, абсолютно все.
Ответ Удар Кержакова
Представь себе, что все футбольные клубы в России убыточные, абсолютно все.
Вы мне сейчас это зачем говорите? Вы "Зениту" это скажите, чтобы они перестали кривляться и людей за дебилом держать. С Жерсоном - это полный провал, как минимум имиджевый. ля чего всё это было? Крутануть бабки со счёта на счёт? Такими сделками не гордятся. О них молчат. Потому что это провал с какой стороны не посмотри. В уставе любого ничтожного ООО указано, что цель всего этого - прибыль. Тут нет никакой прибыли, ни прямой, ни косвеной, ни даже эфимерной. Я повторюсь "сделка в 0" для самого убогого продавана - это позор. Ты чем вообще занимаешься? Купил за 100 рублей, черзе 3 месяца продал за 100 рублей?

Где-то чё-то замутить, где-то чё-то взять
Втридорога купить, по дешёвке продать
Или, задолбавшись, променять хоть на черта лысого
Вот в двух словах схема нашего малого бизнеса
Трансфер Жерсона, наверное, не был ошибкой. Ошибкой стало неумение тренерского состава Зенита использовать такого игрока.
Ответ Zenith forever
Трансфер Жерсона, наверное, не был ошибкой. Ошибкой стало неумение тренерского состава Зенита использовать такого игрока.
Может и так, а может действительно после истории с арабами стоило призадуматься о целесообразности трансфера.
Колпак с красным носом этот стендапер не забыл одеть?
Жерсон по вызову
Какой бред для отмазки очередного провала полит проекта.
Ответ карабашка
Какой бред для отмазки очередного провала полит проекта.
В чем провал?
Ответ карабашка
Какой бред для отмазки очередного провала полит проекта.
Очередного? Провала? А мужики-то не знают! =)
Папаше плюс посредникам заплатили за вход и за выход и бабки клуб не отбил. Брешет как дышит.
Ответ супермяч
Папаше плюс посредникам заплатили за вход и за выход и бабки клуб не отбил. Брешет как дышит.
ахаха и за вход и за выход и за постоять
картошку то посчитали которую Жерсон съел на командах обедах в столовке?
Ответ супермяч
Папаше плюс посредникам заплатили за вход и за выход и бабки клуб не отбил. Брешет как дышит.
За выход ему ничего не платили, наоборот, он еще от каких-то выплат отказался, т.к именно он сам и был инициатором ухода в Крузейро к своему бывшему тренеру, с которым он работал во Фламенго.
Трансфер Жерсона - ошибка. И это совершенно очевидно. Другое дело, что менеджмент круто сработал и смог ее исправить.
