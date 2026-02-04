Тренер «Зенита» Оливейра: «Трансфер Жерсона не был ошибкой, клуб отбил деньги. «Зенит» был для него вызовом, а потом он получил еще один вызов – уже в Бразилии»

Тренер «Зенита» Оливейра: трансфер Жерсона не ошибка, клуб отбил деньги.

Тренер «Зенита» Виллиам Оливейра оценил трансфер полузащитника Жерсона . Хавбек присоединился к сине-бело-голубым летом 2025 года, а в зимнее трансферное окно был продан в «Крузейро».

«Каждый игрок по-своему воспринимает вызов. «Зенит» был для Жерсона вызовом, поэтому он к нам и перешел. Но так получилось, что мы совсем мало поработали. А потом Жерсон получил еще один вызов, но уже в Бразилии, который он посчитал для себя интересным. Клуб пошел ему навстречу.

Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в «Зените». Он получил травму, было мало времени. Жерсон был постоянно на позитиве, всем доволен. Все эти рассказы про его грустное лицо – неправда. До момента предложения от «Крузейро » он не допускал мысли об уходе из «Зенита ». Просто получил предложение, которое устроило всех.

Но клуб вернул свои деньги, которые на него потратил. Не у каждого игрока получается в России. Но его трансфер точно не был ошибкой. Я бы согласился, если бы он ушел бесплатно, но «Зенит», повторюсь, отбил деньги», – сказал Оливейра.