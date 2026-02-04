  • Спортс
  «В России даже немного улыбнешься, на тебя сразу так грозно смотрят... Русские – более закрытые и серьезные, бразильцы прикалываются и шутят с незнакомцами». Матеус Алвес о россиянах
«В России даже немного улыбнешься, на тебя сразу так грозно смотрят... Русские – более закрытые и серьезные, бразильцы прикалываются и шутят с незнакомцами». Матеус Алвес о россиянах

Матеус Алвес: русские закрытые и серьезные – улыбнешься, на тебя грозно смотрят.

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о россиянах.

– В интервью бразильским СМИ ты говорил, что люди в России жесткие. Почему?

– Например, в магазинах или торговых центрах. Бразильцы отличаются тем, что быстро завязывают дружеские отношения. Даже с незнакомцами мы прикалываемся, шутим, как будто знаем друг друга много лет. В России ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят... Русские более закрытые и серьезные люди.

– А ты еще и не знаешь языка.

– Есть забавная история на эту тему. Когда я только приехал сюда, Алеррандро говорил, что немного понимает по-русски. И вот мы делаем какое-то упражнение, которое я не совсем понял, тренер по физической подготовке начал объяснять мне, что к чему. А я попросил Алеррандро сказать ему, что не могу выполнить такое упражнение с весом в 20 килограммов. Думал, тот обратится по-английски или даже по-русски, а он стал что-то показывать жестами, говорил еще хуже, чем я. Это было смешно, – рассказал Алвес.

Смотрел ролики про бразильские гетто на ютубе. Чета не видел там улыбающихся и приветливых лиц.
Ответ Подкат Пенальтьевич
Смотрел ролики про бразильские гетто на ютубе. Чета не видел там улыбающихся и приветливых лиц.
Да он вроде и не про российские ночные темные переулки в каком нибудь Новосибирске, а про Москву, почти наверняка про центр (где ж еще обитать легионерам).
Ответ Подкат Пенальтьевич
Смотрел ролики про бразильские гетто на ютубе. Чета не видел там улыбающихся и приветливых лиц.
то ли дело в русских гетто, сплошной позитив
Да как-то не до улыбок в последнее время...
Ответ Клирик
Да как-то не до улыбок в последнее время...
В последние лет 30...
Ответ Клирик
Да как-то не до улыбок в последнее время...
Чувак, у тебя половина комментов со смайликами. Где-то ты врёшь😆
еще немного надо потерпеть, а потом поулыбаемся
Ответ PavelRM
еще немного надо потерпеть, а потом поулыбаемся
Достойные люди, которые сами улучшили свою жизнь, и чего-то добились, уже сейчас улыбаются. Ну а днища только плачут и терпят, ждут, что потом кто-то за них сделает им приятное )
Ответ Заяцволк
Достойные люди, которые сами улучшили свою жизнь, и чего-то добились, уже сейчас улыбаются. Ну а днища только плачут и терпят, ждут, что потом кто-то за них сделает им приятное )
Да винить других в своих проблемах приятнее, чем себя) вот у меня одноклассник, оба из обычной семьи, учились вместе, возможности были одинаковые, но он сейчас начальник, дом построил, на джипе ездит, а я в квартире, на Мазде 2001 года, грузчиком на разрезе работаю, власть в этом что ли теперь винить, или всё таки себя, что дуру гонял , вместо чтоб образование получить, к чему то стремиться, хотя в принципе не жалуюсь, голодом не сижу, одет обут, отдыхать езжу, не в Дубай конечно, но всё же, ну а ныть так же бы мог, но зачем)
В Бразилии все прикалываются и шутят потому что там абсурдность преступности выше, чем на сервере в ГТА-онлайн.
Он русскую пословицу не знает"смех без причины, признак дурачины. "
Ответ Владимир Сальников_1116961104
Он русскую пословицу не знает"смех без причины, признак дурачины. "
Или такую: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Ответ Владимир Сальников_1116961104
Он русскую пословицу не знает"смех без причины, признак дурачины. "
Улыбка и смех, признаться честно, немножко разные вещи))) Улыбайтесь, господа , улыбайтесь!)))
Ага. Знаем. Подходит в переулке к тебе бразилец, улыбается, шутит, а потом нож под ребро и убегает с твоим рюкзаком.
Это вопрос географии и истории, где тепло круглый год и людям не надо прилагать усилия для выживания, два три урожая в год, жуй кокосы ешь бананы, тогда как северные народы боролись за выживание в суровых условиях. Даже на примере европейцев, это отчётливо видно, Италия Испания веселые пофигисты а Скандинавы, Немцы, Прибалты в цирке не смеются ..
Ответ Westmoreland
Это вопрос географии и истории, где тепло круглый год и людям не надо прилагать усилия для выживания, два три урожая в год, жуй кокосы ешь бананы, тогда как северные народы боролись за выживание в суровых условиях. Даже на примере европейцев, это отчётливо видно, Италия Испания веселые пофигисты а Скандинавы, Немцы, Прибалты в цирке не смеются ..
В Канаде ничуть не менее северные широты, чем в Германии или Скандинавии, но люди улыбаются. А в Африке "жуй кокосы ешь бананы", но за улыбку в ряде стран могут и пристрелить.
А чего не улыбатся когда в стране круглый год лето? И для того чтобы одется нужно просто шорты и футболка. Я бы посмотрел на Бразильцев если бы у них лето было всего 3 месяца в году, а зимой чтобы выжить нужно приложить много труда. По этому и есть такое понятие как Нордический характер.
"Не время улыбаться", улыбаются - значит от тебя что-то кому-то нужно, взять / отобрать / напрячь.
А это недоброе желание, нужно предупредительно в лоб дать.
Ответ NoN
"Не время улыбаться", улыбаются - значит от тебя что-то кому-то нужно, взять / отобрать / напрячь. А это недоброе желание, нужно предупредительно в лоб дать.
чувствуется опыт неудачных улыбок :)
У нас есть пословица: "Смех без причины - признак дурачины".
