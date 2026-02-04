«В России даже немного улыбнешься, на тебя сразу так грозно смотрят... Русские – более закрытые и серьезные, бразильцы прикалываются и шутят с незнакомцами». Матеус Алвес о россиянах

Матеус Алвес: русские закрытые и серьезные – улыбнешься, на тебя грозно смотрят.

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о россиянах.

– В интервью бразильским СМИ ты говорил, что люди в России жесткие. Почему?

– Например, в магазинах или торговых центрах. Бразильцы отличаются тем, что быстро завязывают дружеские отношения. Даже с незнакомцами мы прикалываемся, шутим, как будто знаем друг друга много лет. В России ты даже немного улыбнешься, а на тебя сразу так грозно смотрят... Русские более закрытые и серьезные люди.

– А ты еще и не знаешь языка.

– Есть забавная история на эту тему. Когда я только приехал сюда, Алеррандро говорил, что немного понимает по-русски. И вот мы делаем какое-то упражнение, которое я не совсем понял, тренер по физической подготовке начал объяснять мне, что к чему. А я попросил Алеррандро сказать ему, что не могу выполнить такое упражнение с весом в 20 килограммов. Думал, тот обратится по-английски или даже по-русски, а он стал что-то показывать жестами, говорил еще хуже, чем я. Это было смешно, – рассказал Алвес.