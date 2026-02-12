Кубок Италии. 1/4 финала. «Лацио» победил «Болонью» по пенальти

В Кубке Италии прошли матчи 1/4 финала.
4 февраля «Интер» выиграл у «Торино» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.
5 февраля «Ювентус» проиграл «Аталанте» (0:3).
10 февраля «Наполи» дома вылетел от «Комо» (1:1, пенальти – 6:7), 11-го «Болонья» уступила «Лацио» (1:1, пенальти – 1:4).
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Моро, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Равалья, Хелланн, Побега, Жоау Мариу, Роу, Пессина, Зом, Даллинга, Домингес, Казале, Фройлер, Бернардески
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Ровелла, Деле-Баширу, Педро, Мальдини, Исаксен
Запасные: Башич, Ратков, Нослин, Канчельери, Фурланетто, Габаррон, Белаэн, Пшиборек, Мотта, Нуну Тавареш, Хюсай, Провстгор, Катальди, Диа
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Ачерби, де Врей, Кокки, Диуф, Мхитарян, Фраттези, Камате, Бонни, М. Тюрам
Запасные: Беренбрух, Сучич, Мартинес, Эспозито, Биссек, Чинкуэграно, Бово, Топалович, Луис Энрике, Ди Дженнаро, Каллигарис, Алексиу, Бастони
Торино:
Палеари, Коко, Марьянуччи, Тамез, Обрадор, Анджорин, Прати, Влашич, Педерсен, Нджи, Куленович
Запасные: Перчун, Сапата, Исраэль, Эбосс, Сивьеро, Лазаро, Нкунку, Илкхан, Марипан
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Муса, Самарджич, Залевски, Хин, Пашалич, Росси, Коссуну, Крстович, Колашинац, Сулемана, Спортьелло, Баккер, Белланова
Ювентус:
Перин, Келли, Бремер, Гатти, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Камбьязо, Маккенни, Франсишку Консейсау, Дэвид
Запасные: Хольм, Йылдыз, Жегрова, Костич, Миретти, Бога, Опенда, Ди Грегорио, Пинсольо, Копмейнерс, Аджич, Кабаль
Наполи
Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Вергара, Жиоване, Оливера, Лоботка, Элмаз, Маццокки, Хейлунд
Запасные: Мигель Гутьеррес, Приско, Мерет, Контини-Барановский, Спинаццола, Лукаку, Сантос, Буонджорно, Де Кьяра, Политано
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Серджи Роберто, Перроне, Батурина, Пас, Аддай, Какре
Запасные: ван дер Бремпт, Лахдо, Мората, Вигорито, Да Кунья, Пизати, Дувикас, Родригес, Тернквист, Кемпф, Войвода, Альберто Морено, Кюн
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
