Кубок Италии. 1/4 финала. «Лацио» победил «Болонью» по пенальти

В Кубке Италии прошли матчи 1/4 финала.

4 февраля «Интер» выиграл у «Торино» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

5 февраля «Ювентус» проиграл «Аталанте» (0:3).

10 февраля «Наполи» дома вылетел от «Комо» (1:1, пенальти – 6:7), 11-го «Болонья» уступила «Лацио» (1:1, пенальти – 1:4).

Кубок Италии

1/4 финала

Кубок Италии. 1/4 финала
11 февраля 20:00, Ренато Далль'Ара
Логотип домашней команды
Болонья
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 1 - 4
Логотип гостевой команды
Лацио
Матч окончен
Счет в серии пенальти1 : 4
Перерыв
Тайлор
Орсолини
Марушич
Даллинга
Диа
Фергюсон
Нуну Тавареш
Пен
Витик
90’
+1’
86’
Нуну Тавареш
Кастро   Даллинга
80’
Лукуми   Хелланн
80’
80’
Пеллегрини   Нуну Тавареш
80’
Исаксен   Канчельери
Миранда
74’
Камбьяги   Бернардески
70’
Одгор   Зом
70’
Моро   Фройлер
61’
61’
Мальдини   Диа
61’
Ровелла   Катальди
48’
  Нослин
Кастро
47’
2тайм
Перерыв
45’
Педро   Нослин
  Кастро
30’
9’
Хила
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Моро, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Равалья, Хелланн, Побега, Жоау Мариу, Роу, Пессина, Зом, Даллинга, Домингес, Казале, Фройлер, Бернардески
1тайм
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Ровелла, Деле-Баширу, Педро, Мальдини, Исаксен
Запасные: Башич, Ратков, Нослин, Канчельери, Фурланетто, Габаррон, Белаэн, Пшиборек, Мотта, Нуну Тавареш, Хюсай, Провстгор, Катальди, Диа
Подробнее
Кубок Италии. 1/4 финала
4 февраля 20:00, U-Power Stadium
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Торино
Матч окончен
87’
Марипан
86’
Обрадор   Нкунку
Эспозито
83’
Камате   Луис Энрике
80’
Камате
79’
Кокки   Биссек
74’
73’
Нджи   Сапата
Сучич
71’
61’
Педерсен   Лазаро
61’
Анджорин   Илкхан
61’
Марьянуччи   Марипан
57’
  Куленович
Мхитарян   Сучич
56’
Бонни   Эспозито
56’
М. Тюрам   Мартинес
56’
  Диуф
47’
2тайм
Перерыв
  Бонни
35’
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Ачерби, де Врей, Кокки, Диуф, Мхитарян, Фраттези, Камате, Бонни, М. Тюрам
Запасные: Беренбрух, Сучич, Мартинес, Эспозито, Биссек, Чинкуэграно, Бово, Топалович, Луис Энрике, Ди Дженнаро, Каллигарис, Алексиу, Бастони
1тайм
Торино:
Палеари, Коко, Марьянуччи, Тамез, Обрадор, Анджорин, Прати, Влашич, Педерсен, Нджи, Куленович
Запасные: Перчун, Сапата, Исраэль, Эбосс, Сивьеро, Лазаро, Нкунку, Илкхан, Марипан
Подробнее
Кубок Италии. 1/4 финала
5 февраля 20:00, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
  Пашалич
85’
де Кетеларе   Пашалич
83’
81’
Камбьязо   Опенда
80’
Франсишку Консейсау   Жегрова
  Сулемана
77’
Скальвини   Коссуну
76’
Распадори   Крстович
75’
74’
Локателли   Копмейнерс
74’
Дэвид   Хольм
Дзаппакоста   Белланова
70’
Скамакка   Сулемана
70’
64’
Гатти   Бога
2тайм
Перерыв
  Скамакка
27’
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Муса, Самарджич, Залевски, Хин, Пашалич, Росси, Коссуну, Крстович, Колашинац, Сулемана, Спортьелло, Баккер, Белланова
1тайм
Ювентус:
Перин, Келли, Бремер, Гатти, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Камбьязо, Маккенни, Франсишку Консейсау, Дэвид
Запасные: Хольм, Йылдыз, Жегрова, Костич, Миретти, Бога, Опенда, Ди Грегорио, Пинсольо, Копмейнерс, Аджич, Кабаль
Подробнее
Кубок Италии. 1/4 финала
10 февраля 20:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 6 - 7
Логотип гостевой команды
Комо
Матч окончен
Счет в серии пенальти6 : 7
Перерыв
Лоботка
Кемпф
Мигель Гутьеррес
Войвода
Милинкович-Савич
Диего Карлос
Элмаз
Смолчич
Сантос
Перроне
Спинаццола
Батурина
Лукаку
Дувикас
Политано
Да Кунья
Пен
82’
Пас   Войвода
Вергара   Мигель Гутьеррес
74’
Хейлунд   Лукаку
74’
Элмаз
69’
67’
Серджи Роберто   Да Кунья
67’
Аддай   Родригес
62’
Серджи Роберто
Маццокки   Сантос
60’
Жиоване   Политано
60’
Оливера   Спинаццола
60’
53’
Какре   Дувикас
53’
Рамон   Кемпф
  Вергара
46’
2тайм
Перерыв
44’
Рамон
39’
  Батурина
Наполи
Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Вергара, Жиоване, Оливера, Лоботка, Элмаз, Маццокки, Хейлунд
Запасные: Мигель Гутьеррес, Приско, Мерет, Контини-Барановский, Спинаццола, Лукаку, Сантос, Буонджорно, Де Кьяра, Политано
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Серджи Роберто, Перроне, Батурина, Пас, Аддай, Какре
Запасные: ван дер Бремпт, Лахдо, Мората, Вигорито, Да Кунья, Пизати, Дувикас, Родригес, Тернквист, Кемпф, Войвода, Альберто Морено, Кюн
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
От души нравится игра Комо Фабрекаса, желаю победы.
Пожалуй сегодня за Комо можно будет поболеть. В симпатичный футбол команда играет в последнее время.
Итальянцы по традиции сливают кубок вторыми составами , играя на авось затащит второй состав )
У Интера расстелена красная ковровая дорожка к победе в Кубке. Физрук ОБЯЗАН его выиграть.
Комо в горле))
В Серии А дела так себе, может хоть в Кубке Лацио порадует. Вроде Болонья в этом сезоне тоже не блещет.
Вместо 2 тайма лучше бы сразу пенки били. Комо-Интер в 1/2
Станислав Лаботка
Ударил не четко !
Забавно, что Комо выиграл по пенальти, зная их проблему с этим элементом
