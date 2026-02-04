Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр

Пьер-Эмерик Обамеянг забил «Ренну» в 1/8 финала Кубка Франции (3:0).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировали Антон Никитин и Артем Денисов. На 2-й минуте Амин Гуири открыл счет, на 46-й минуте Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество хозяев. На 83-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сделал счет разгромным.

«Марсель» победил впервые за три матча, до этого команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Парижем» (2:2) и крупно уступила «Брюгге» (0:3).

Обамеянг отличился в двух последних матчах за «Марсель», 31 января нападающий забил «Парижу» (2:2). До этого габонец уходил с поля без гола в десяти играх подряд после дубля в ворота «Ньюкасла» в ноябре 2025 года (2:1).

В следующем матче «Марсель» 8 февраля сыграет в гостях с «ПСЖ», «Ренн» за день до этого встретится на выезде с «Лансом».

Спортс’’ и ТВ Старт покажут еще два матча в 1/8 финала Кубка Франции: 4 февраля «Лион» примет «Лаваль» из Лиги 2, начало трансляции в 22:30 по московскому времени, прокомментирует Вадим Лукомский.

5 февраля «Монако» Александра Головина на выезде встретится со «Страсбуром», предматчевая студия с участием Антона Никитина, Вадима Лукомского и Артема Денисова стартует в 22:30, сам Денисов и прокомментирует матч.