  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
12

Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»

Райс об 1:0 с «Челси»: с новым тренером они стали гораздо лучше.

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о победе над «Челси» во втором полуфинале Кубка английской лиги (1:0, 3:2 – первый матч) и выходе в финал. 

«Надо отдать должное «Челси», если быть честным. С приходом нового тренера они стали играть гораздо лучше. Сегодня они изменили схему и доставили нам немало проблем. В другой вечер они могли бы забить, но нужно признать: наша оборона была невероятной.

Наша команда по-настоящему жаждет этого. Какая бы команда ни вышла против нас, мы готовы. Когда играешь с таким соперником, как «Челси», он оказывает огромное давление – и физическое, и психологическое. Нужно обладать стойкостью, чтобы оставаться сильными и продолжать бороться.

Мы это заслужили. Последние три-четыре года мы были среди лидеров АПЛ, боролись, подходили очень близко, но каждый раз чего-то не хватало. Именно поэтому в этом сезоне у нас есть дополнительное желание и огонь внутри, чтобы сделать шаг вперед в каждом турнире. Путь еще долгий, но выйти в финал кубка с этим клубом – это потрясающе», – сказал Райс в интервью ITV1. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12939 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoАрсенал
logoЛиэм Росеньор
logoКубок английской лиги
logoЧелси
logoДеклан Райс
logoпремьер-лига Англия
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
как же многие болельщики ждут чтобы Арсенал наконец-то выиграл ПЛ и конечно же ЛЧ по возможности
Артета заслужил
Доминаторы АПЛ и всея Британии.
Не знаю, тут фанаты Арсенала пишут изи матч, путает Райс что-то.
Ответ kepov
Не знаю, тут фанаты Арсенала пишут изи матч, путает Райс что-то.
Одно другому не противоречит, матч был лёгким благодаря тому что Райс пахарь перерыл все поле, чел почти в сотой минуте делает спринт и отдаёт идеальный ассист
Ответ Аа Ббб
Одно другому не противоречит, матч был лёгким благодаря тому что Райс пахарь перерыл все поле, чел почти в сотой минуте делает спринт и отдаёт идеальный ассист
Комментарий скрыт
конечно еслиб Челси смогли забить и игра перешла в овертайм, всё бы поменялось и тактика и доминирование и возможно дело дошлобы до пенальти, а это вообще лотерея, а так идеальный итог для Арсенала и матч получился интересный, полный накала страстей. Я помню финал ЛЧ, когда у Челси был тренером Ди Маттео, худшей игры не видел никогда, зря потраченое время, испорченое настроение, до сих пор когда вспоминаю - плююсь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
3 февраля, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
3 февраля, 22:20
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
3 февраля, 22:10
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем