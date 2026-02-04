  • Спортс
  • Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»

Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Альбасете».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил победу над «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании (2:1).

«У нас было много моментов. Мы могли определить исход матча еще в первом тайме.

Мы проводим матчи каждые три дня, и команда всегда готова. Мы контролировали игру, но в итоге нам пришлось приложить немало усилий, чтобы победить», – сказал Флик. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Игра радует. И голов забивается много. Но всегда хочется большего. Если бы реализовывали хотя бы половину тех возможностей которые создаём -- это было бы супер. Как же нужен реально забивной форвард.
Барса конечно супер , но жаль что в каждом матче пропускает
Ответ TADSCH DE
Барса конечно супер , но жаль что в каждом матче пропускает
Добавлю ещё, что надо что-то делать с реализацией голевых моментов, особенно когда в составе есть такой вундеркинд голевого паса, как Ямаль, квалифицированных нападающих Барсе сейчас не хватает явно, много брака при завершении, это требует решения на мой взгляд!
Ответ Alex.K71
Добавлю ещё, что надо что-то делать с реализацией голевых моментов, особенно когда в составе есть такой вундеркинд голевого паса, как Ямаль, квалифицированных нападающих Барсе сейчас не хватает явно, много брака при завершении, это требует решения на мой взгляд!
Согласен, проблема нападающего становится такой же актуальнейшей, как и цз. Сравнялись практически по актуальности, и последние игры просто неопровержимо это демонстрируют.
Флик сказал все как и было.
-Последнее желание?
-Пусть стреляет Ферран Торрес!
Правильно, в первом тайме и надо было закончить, но Левандовский как всегда находит вратаря в 7 метровых воротах. А Фермин зрителей на трибуне. Потом вышел другой гении промахов, Торрес и сразу запорол 3 реальных момента. И не понятно почему отдали матч противнику за 15 минут до окончания? Хотели сохранить 2:0? Чудом удалось сохранить. Спасибо Мартину, а то мяч был в воротах. Это при Чави бала такая манера игры у команды. Играли 75-80 минут, потом останавливались и проигрывали. Или забивали один и дальше весь матч играли на сохранение, но не могли. Флик же другой тактикой играет, вот и надо команде запретить такие пассивные действия. Играем в полную до финального свистка арбитра…
ЦЗ нужны. Надеюсь летом подпишут 1-2 хороших ЦЗ свободными агентами. Благо рынок летом будет богат на свободных агентов
Рэша в центр нападения
сейчас главная проблема - реализация, оборону вряд ли поправим до след сезона
может по методу джерарда потренировать атакующую группу
Ханси почти всем запасным дал игровое время. Если бы нужно было, выпустил бы Бальде, Кунде, Фермина, Кубарси, и накидали бы штуки 4 в первом тайме. Но впереди ЛЧ, понять можно. У Альбасете физуха топ.👍🏽
