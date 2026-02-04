Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Альбасете».
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил победу над «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании (2:1).
«У нас было много моментов. Мы могли определить исход матча еще в первом тайме.
Мы проводим матчи каждые три дня, и команда всегда готова. Мы контролировали игру, но в итоге нам пришлось приложить немало усилий, чтобы победить», – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
-Пусть стреляет Ферран Торрес!
может по методу джерарда потренировать атакующую группу