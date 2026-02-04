У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
«Арсенал» провел 20-й сухой матч в этом сезоне.
«Арсенал» в 20-й раз в этом сезоне не пропустил.
Команда Микеля Артеты одолела «Челси» в полуфинале Кубка лиги – 1:0.
Всего у «канониров» в этом сезоне было 38 игр, и в 20 из них соперники забить им не смогли.
При Микеле Артете больше сухих матчей – 23 – было только в позапрошлом сезоне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
38 матчей уже! у МЮ за весь сезон будет 40
Райя на золотую перчатку идет. По стопам легенды Арсенала Чеха.
