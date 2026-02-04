У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23

«Арсенал» провел 20-й сухой матч в этом сезоне.

«Арсенал » в 20-й раз в этом сезоне не пропустил.

Команда Микеля Артеты одолела «Челси » в полуфинале Кубка лиги – 1:0.

Всего у «канониров» в этом сезоне было 38 игр, и в 20 из них соперники забить им не смогли.

При Микеле Артете больше сухих матчей – 23 – было только в позапрошлом сезоне.