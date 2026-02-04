У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ

У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах.

«Арсенал » проиграл один из 16 последних матчей – «Манчестер Юнайтед » в АПЛ (2:3).

В остальных встречах было 12 побед и 3 ничьих.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Челси » в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:0, первый матч – 3:2) и вышла в финал.

7 февраля «канониры» примут «Сандерленд» в АПЛ .