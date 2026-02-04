У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах.
«Арсенал» проиграл один из 16 последних матчей – «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (2:3).
В остальных встречах было 12 побед и 3 ничьих.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Челси» в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:0, первый матч – 3:2) и вышла в финал.
7 февраля «канониры» примут «Сандерленд» в АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
В половине матчей 3+ забитых голов. Лидеры апл по xg у чужих ворот, меньше всех допустили у своих. Но все равно артета антифутольщик, который побеждает только автобусом. У арсенала полно недостатков, но то, что в каждой ветке пишут хейтеры - это просто смех
Прибавь тот факт, что каждую неделю играют два, а то и три матча..
И при всем этом смотреть их матчи невыносимо скучно
Даже многие топ клубы мечтают о таких отрезках а у Арсенала это воспринимается как спад, ой слишком высокую планку дал Артета
Статистика конечна крутая но стоит включить например вчерашний матч против Челси в кубке что бы понять как играет Арсенал....
