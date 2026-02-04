Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
Пол Мерсон раскритиковал оборонительную тактику «Челси» в матче Кубка лиги против «Арсенала» (0:1), который «синим» необходимо было выигрывать.
«Я просто в шоке. Не могу поверить в то, что только что увидел. «Челси» – это же не команда из нижней пятерки. У них есть чемпионы мира.
Фофана плачет. И правильно плачет, потому что они даже не пытались победить. Вылетели из полуфинала со свистом. Ничего не получилось. Уходите красиво, а не так», – сказал бывший форвард сборной Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Вот именно. Арсенал и нули устраивали, поэтому и играли в эконом-режиме 90 минут. А Челси не был против, хотя им по идее отыгрываться надо было. И что забавнее всего, фанаты синих обычно в Числе первых, воющих про харамбол и ссыкливость Артеты))
Ты после Ливерпуля или Ноттингема ноешь какой Арсенал убогий и лучше бы АВ стать чемпионом. Болельщикам Челси и не нужно писать про Артету, ведь фанаты Арсенала делают это сами после любой потери очков, такая вот поддержка.
Дело говорит. Команде надо побеждать, а она пешком ходит полтора тайма. Это какой то позор!
