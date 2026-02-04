Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»

Пол Мерсон: «Челси» со свистом вылетел из Кубка лиги – правильно Фофана плачет.

Пол Мерсон раскритиковал оборонительную тактику «Челси » в матче Кубка лиги против «Арсенала » (0:1), который «синим» необходимо было выигрывать.

«Я просто в шоке. Не могу поверить в то, что только что увидел. «Челси» – это же не команда из нижней пятерки. У них есть чемпионы мира.

Фофана плачет. И правильно плачет, потому что они даже не пытались победить. Вылетели из полуфинала со свистом. Ничего не получилось. Уходите красиво, а не так», – сказал бывший форвард сборной Англии.