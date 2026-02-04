Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу «Милана» над «Болоньей».

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Болоньей» в 23-м туре Серии А (3:0).

«У них качественные игроки. К сегодняшней игре мы должны были отнестись серьезно. «Болонья » всегда опасна. Мы играли очень хорошо в обеих фазах.

Хороший матч. Я думаю, мы можем улучшить контроль мяча и создавать более четкие, результативные моменты. Нкунку и Лофтус-Чик очень хорошо действовали впереди.

Было важно набрать 50 очков, наша цель – попасть в первую четверку, и это будет непросто, потому что чемпионат еще долгий.

Что важнее – 5-очковое отставание от «Интера » или 7-очковый отрыв от «Ромы»? Мы всегда должны смотреть вперед, нам еще нужно набрать много очков, чтобы достичь нашей цели. Нам нужно делать по одному маленькому шагу за раз. Давайте насладимся этим перерывом, чтобы игроки восстановились перед игрой с «Пизой». Было бы здорово, если бы все были готовы.

Насколько влияет то, что мы играем меньше? Я всегда говорю, что хотел бы провести как можно больше матчей, но, к сожалению, в этом году это не так. Мы максимально используем время, которое у нас есть, чтобы подготовиться к матчам, а затем сыграть в Лиге чемпионов в следующем году», – сказал Аллегри.