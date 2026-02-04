«Марсель» вышел в четвертьфинал Кубка Франции – после 3:0 с «Ренном». Команда Роберто Де Дзерби победила впервые за три матча
«Марсель» крупно обыграл «Ренн» в 1/8 финала Кубка Франции (3:0).
Спортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировали Антон Никитин и Артем Денисов.
На 2-й минуте Амин Гуири открыл счет, на 46-й минуте Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество хозяев. На 83-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сделал счет разгромным.
«Марсель» победил впервые за три матча, до этого команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Парижем» (2:2) и крупно уступила «Брюгге» (0:3).
В следующем матче «Марсель» 8 февраля сыграет в гостях с «ПСЖ», «Ренн» за день до этого встретится на выезде с «Лансом».
