«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре

«Челси» при новом тренере проигрывает только «Арсеналу».

Команда Лиэма Росеньора сегодня уступила в дерби в полуфинале Кубка английской лиги – 0:1. Это был ответный матч. В первое игре тоже было поражение – 2:3.

Всего под руководством 41-летнего специалиста «синие» провели 8 игр. В шести из них они победили.

7 февраля «Челси» встретится с «Вулверхэмптоном» в АПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
