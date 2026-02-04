«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
«Челси» при новом тренере проигрывает только «Арсеналу».
Команда Лиэма Росеньора сегодня уступила в дерби в полуфинале Кубка английской лиги – 0:1. Это был ответный матч. В первое игре тоже было поражение – 2:3.
Всего под руководством 41-летнего специалиста «синие» провели 8 игр. В шести из них они победили.
7 февраля «Челси» встретится с «Вулверхэмптоном» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
