  «Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании второй раз подряд. В прошлом сезоне взяли трофей, победив «Реал» в финале
«Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании второй раз подряд. В прошлом сезоне взяли трофей, победив «Реал» в финале

«Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании сезона-2025/26.

«Барселона» второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании. 

Каталонцы победили «Альбасете» на выезде со счетом 2:1 в 1/4 финала. На прошлых стадиях сине-гранатовые прошли «Гвадалахару» (2:0) и «Расинг» (2:0). 

«Барселона» – действующий обладатель трофея. В прошлом году в финале команда Ханси Флика обыграла мадридский «Реал» со счетом 3:2. 

«Барселона» - действующий обладатель трофея. В прошлом году в финале обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:2.

Тут прекрасно всё))
Барса, спасибо за вечер!
Я строг, но в целом матч норм был, не хватило только 3-0 и спокойной доигровки. Учитывая ротацию вообще неплохо. Берналь надеюсь будет набирать и набирать, парень совсем молодой, не надо строго судить за ошибки
А мне Канселу очень понравился, прям заметен уровень и опыт, качество игры на высоте. Летом нужно приложить усилия чтобы его оставить.
Ты извращенец?
оставьте реал в покое))
