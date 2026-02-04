«Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании второй раз подряд. В прошлом сезоне взяли трофей, победив «Реал» в финале
«Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании сезона-2025/26.
«Барселона» второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании.
Каталонцы победили «Альбасете» на выезде со счетом 2:1 в 1/4 финала. На прошлых стадиях сине-гранатовые прошли «Гвадалахару» (2:0) и «Расинг» (2:0).
«Барселона» – действующий обладатель трофея. В прошлом году в финале команда Ханси Флика обыграла мадридский «Реал» со счетом 3:2.
Тут прекрасно всё))