«Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании второй раз подряд. В прошлом сезоне взяли трофей, победив «Реал» в финале

«Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании сезона-2025/26.

«Барселона» второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании.

Каталонцы победили «Альбасете » на выезде со счетом 2:1 в 1/4 финала. На прошлых стадиях сине-гранатовые прошли «Гвадалахару» (2:0) и «Расинг» (2:0).

«Барселона » – действующий обладатель трофея. В прошлом году в финале команда Ханси Флика обыграла мадридский «Реал» со счетом 3:2.