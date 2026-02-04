«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года

«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд.

Сегодня команда под руководством Микеля Артеты вышла в финал Кубка английской лиги, обыграв «синих» (1:0, первая игра – 3:2).

В десяти последних дерби «Арсенал » победил «Челси» 7 раз, еще трижды команды сыграли вничью. Последняя победа «Челси» была зафиксирована 22 августа 2021 года (2:0).