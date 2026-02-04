29

«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года

Сегодня команда под руководством Микеля Артеты вышла в финал Кубка английской лиги, обыграв «синих» (1:0, первая игра – 3:2).

В десяти последних дерби «Арсенал» победил «Челси» 7 раз, еще трижды команды сыграли вничью. Последняя победа «Челси» была зафиксирована 22 августа 2021 года (2:0).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Transfermarkt
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЧелси
logoКубок английской лиги
logoМикель Артета
Бесспорно лучший клуб Лондона уже 4 года
Бесспорно лучший клуб Лондона уже 4 года
Бесспорно лучший клуб Лондона уже 4 года
Бывает, помню была серия с конца нулевых когда Арсенал не мог Челси обыграть много матчей подряд) футбол цикличен, когда-то все изменится, но пока, я, как болельщик Арсенала, радуюсь периоду подъёма своей любимой команды, 20 лет жду, надеюсь в серьезный трофей качество команды и тренера все таки преобразуется в этом сезоне) Всех с победой! COYG!
Дурачки фанаты команд апл завидуют и жалуются на Арсенал, который ничего не выиграл за 20 лет. Вот это конечно ресентимент на века. Игры у бей беги нету, они негодуют с каких то новых идей. Какие же завистливые до мелочей пакостники.
Хозяева синего мешка без истории
Челси играл будто у них преимущество в один матч и надо довести до финального свистка, в последние 10 минут начали суетиться и от этой суеты получили в свои ворота
Нет, если это не доминация, то что?
Руководство Челси сами похоронили надежду на титулы в этом сезоне. Будь на месте Росьенора Мареска, намного сложнее было бы Арсеналу
Синие нытики не потянули его футбол. Он слишком сложный и "системный" - почти, как у Артеты, только Артете дали шанс, а Мареску слили.
Очередная тренировочка прошла для Титана как надо.
Сегодня был 11й
