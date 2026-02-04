«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го

«Арсенал» в 9-й раз в истории сыграет в финале Кубка английской лиги.

«Арсенал» вышел в финал Кубка английской лиги впервые с 2018 года.

Команда Микеля Артеты одолела «Челси » (1:0) в ответном полуфинальном матче и примет участие в решающем матче.

«Канониры» сыграют в финале в 9-й раз в истории – чаще это удавалось только «Ливерпулю» (15), «Манчестер Юнайтед» (10) и «Челси» (10), а столько же – «Манчестер Сити», «Тоттенхэму» и «Астон Вилле».

Завоевать трофей «Арсенал » не может с 1993 года.