Гринвуд забил «Ренну» после передачи Гуири. У нападающего «Марселя» 22+7 в 31 матче сезона
Мэйсон Гринвуд отличился в матче против «Ренна» в 1/8 финала Кубка Франции.
Спортс’’ показывает игру в прямом эфире совместно с ТВ Старт, «Марсель» ведет со счетом 2:0. Гринвуд забил второй гол команды на 46-й минуте.
24-летний англичанин отличился во всех трех матчах «Марселя» в Кубке Франции-2025/26. Ранее он отличился против «Бурк-ан-Бресс» (6:0) и «Байе» (9:0).
Опубликовал: Вадим Высоцкий
2 комментария
В прошлом году все сетовали на везение, а он все забивает и забивает
Гринвуд великолепен ) топ 10 мира по гол+пас в сезоне. Вместе с Месси, Ямалем, Мбаппе, Кейном, Холландом, Олисэ, Диазом, Сперцяном и Батраковым))
