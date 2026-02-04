Гринвуд забил «Ренну» после передачи Гуири. У нападающего «Марселя» 22+7 в 31 матче сезона

Мэйсон Гринвуд отличился в матче против «Ренна» в 1/8 финала Кубка Франции.

Спортс’’ показывает игру в прямом эфире совместно с ТВ Старт , «Марсель» ведет со счетом 2:0. Гринвуд забил второй гол команды на 46-й минуте.

24-летний англичанин отличился во всех трех матчах «Марселя» в Кубке Франции-2025/26. Ранее он отличился против «Бурк-ан-Бресс» (6:0) и «Байе» (9:0).