«Интер» опережает «Милан» на 5 очков после 23 туров Серии А, «Наполи» – на 9, «Ювентус» – на 10
«Нерадзурри», лидирующие в таблице, 1 февраля победили «Кремонезе» – 2:0. «Россонери» сегодня разгромили «Болонью» – 3:0.
«Интер» в 23 турах набрал 55 очков и занимает первую строчку. У «Милана» на 5 баллов меньше, у «Наполи» – на 9, у «Ювентуса» – на 10. Далее следуют «Рома» (43) и «Комо» (41).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Еще как нужна! Будь то Рома/Комо/Аталанта - без разницы. Это деньги в казну клуба, это очки в рейтинге и тд. Вот Наполи там точно делать нечего пока у руля Конте.