«Интер» опережает «Милан» на 5 очков после 23 туров Серии А, «Наполи» – на 9, «Ювентус» – на 10

Между «Интером» и «Миланом» 5 очков после 23 туров Серии А.

«Милан » не позволил «Интеру » оторваться по итогам 23-го тура Серии А.

«Нерадзурри», лидирующие в таблице, 1 февраля победили «Кремонезе» – 2:0. «Россонери» сегодня разгромили «Болонью» – 3:0.

«Интер» в 23 турах набрал 55 очков и занимает первую строчку. У «Милана» на 5 баллов меньше, у «Наполи » – на 9, у «Ювентуса » – на 10. Далее следуют «Рома » (43) и «Комо» (41).