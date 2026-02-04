  • Спортс
  • Дьяков о Дуране: «Я начитался о его выходках. Недавно его покупали почти за 80 млн, а сейчас он стоит в районе 30. И не боится же «Зенит» опять наступить на те же грабли, как с Жерсоном»
Дьяков о Дуране: «Я начитался о его выходках. Недавно его покупали почти за 80 млн, а сейчас он стоит в районе 30. И не боится же «Зенит» опять наступить на те же грабли, как с Жерсоном»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе Джона Дурана в «Зенит».

«В первую очередь трансфер Дурана говорит о том, что у «Зенита» есть деньги, и они готовы покупать таких игроков. Я по сути не особо знаю этого футболиста, но начитался о его выходках и историях в последние дни много… И сам факт того, что футболист за последнее время поменял много клубов, не внушает оптимизма. Его еще недавно покупали ли же за почти 80 миллионов, а сейчас его цена уже в районе 30. О чем-то же это говорит, правильно? 

И вот не боится же «Зенит» опять наступить на те же грабли, как после покупки Жерсона, о котором тоже было много разговоров. А играть он у нас не хотел. Историю с Жерсоном же очевидно смягчили. Об этом же никто не говорит. А его купили за колоссальные деньги. И якобы продали за плюс-минус те же. Но факт, что человек не хотел здесь играть и хотел просто заработать, говорит о многом. 

Поэтому, на мой взгляд, это опасный трансфер. Возможно, человек пересмотрит свое отношение к некоторым вещам. Но если ты этого не сделал, играя в одной команде с Криштиану Роналду, то уже не знаю. В России он и подавно этого не сделает. Могу ошибаться, но, как по мне, рисковый трансфер. Хорошо, если это будет просто аренда. Если дойдет до выкупа, то уже не знаю, что будет», – сказал Дьяков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
не понял, кто на ком стоял и причем тут Жерсон. Виталий, потрудитесь излагать яснее.
Ответ ragnvald ulfsson
не понял, кто на ком стоял и причем тут Жерсон. Виталий, потрудитесь излагать яснее.
Он на это не способен
Его купили за колоссальные деньги , а продали , как говорят …… Я этого футболиста не знаю , но начитался … дальше не стал читать , смысла нет ….
Ответ Dmitry_1986
Его купили за колоссальные деньги , а продали , как говорят …… Я этого футболиста не знаю , но начитался … дальше не стал читать , смысла нет ….
Как там ...
"Я Пастернака не читал но осуждаю". Классика!
Парню любви хочется, мусульманский мир не для него, как выясняется.
Аренда на 4 месяца это не полноценный трансфер.Кто его знает, может он в Питере найдет свою зазнобу😁
Ответ Дмитрий9779
Парню любви хочется, мусульманский мир не для него, как выясняется. Аренда на 4 месяца это не полноценный трансфер.Кто его знает, может он в Питере найдет свою зазнобу😁
У него своя уже, просто они не женаты, а в Аравии так нельзя жить, пришлось делать исключение. Его проблема очень легко решается переездом в Петербург
Ответ superhigh420
У него своя уже, просто они не женаты, а в Аравии так нельзя жить, пришлось делать исключение. Его проблема очень легко решается переездом в Петербург
А в Турции что не так было ? А в Англии его выходки из за чего были ?
Не купили за бешеные деньги, а...взяли в аренду на 4 месяца!!! Неужели так трудно просто прочитать?
Ответ GenchiK
Не купили за бешеные деньги, а...взяли в аренду на 4 месяца!!! Неужели так трудно просто прочитать?
Ещё не взяли
Так Зенит и не наступает "на те же грабли" - идет речь об аренде до конца сезона и, если все будет печально, просто потеряет деньги на аренде. но выкупать не будет.
Жерсон же был полноценный трансфер за полную стоимость - это если Дьяков не в курсе.
Ответ Александр М._1116613766
Так Зенит и не наступает "на те же грабли" - идет речь об аренде до конца сезона и, если все будет печально, просто потеряет деньги на аренде. но выкупать не будет. Жерсон же был полноценный трансфер за полную стоимость - это если Дьяков не в курсе.
но оставим эти малозначительные подробности и вернемся к тому какой неправильный этот ФК Зенит
Это не тот ли Дьяков,который из Ростова уходил в Динамо ради ЛЧ,а вылетел в пердив?Ну тогда его мнение конечно очень важно.
Уж не Дьякову на эту тему рассуждать, он как будто родился от удара граблей.
Дяков , а какие грабли с Жерсоном , игру не портил , захотел уйти пожалуйста нет вопросов , принес Зениту пользу в денежном эквиваленте
Дьяков? Не, не знаю такого.....
