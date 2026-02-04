У Нкунку 5 голов в 6 последних матчах Серии А – до этого голов не было. Хавбек перешел в «Милан» летом за 37+5 млн евро из «Челси»

Нкунку начал забивать за «Милан» в Серии А.

Полузащитник «Милана » Кристофер Нкунку забил 5 голов в 6 последних матчах Серии А.

Француз отличился с пенальти, который сам и заработал, в матче с «Болоньей» в 23-м туре (3:0, второй тайм).

До этого Нкунку в чемпионате Италии не забивал – 11 матчей без голов. «Милан» купил хабека у «Челси» летом прошлого года за 37+5 млн евро.

Статистику 28-летнего футболиста можно увидеть здесь .