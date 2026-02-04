Аршавин о своем топе лучших игроков России в XXI веке: «С 1-м местом понятно, там я, а дальше надо думать. Но мой любимый российский игрок – Титов»
Андрей Аршавин не сомневался, что будет признан лучшим российским игроком века.
– Вы признаны лучшим футболистом России в ХХI веке по опросу «CЭ», в котором участвовали 50 ведущих спортивных журналистов страны. Что для вас значит первое место?
– Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли – и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня.
– А кто вошел бы в ваш топ-3?
– С первым местом понятно. Там я. Со вторым и третьим надо думать, с ходу сказать сложно... Но много раз говорил, что мой любимый российский игрок – Егор Титов.
– Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире – мы видели кадры, как даже в Марокко просили о совместном фото. Такая популярность удивляет?
– В принципе нет. Я и должен быть там популярен: все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.
– Вы как-то сами себя назвали global star – мировая звезда. Это же с иронией?
– Ну конечно. Когда в первый раз так сказал, даже не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно, – призвал бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита».
