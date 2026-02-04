  • Спортс
  • Аршавин о своем топе лучших игроков России в XXI веке: «С 1-м местом понятно, там я, а дальше надо думать. Но мой любимый российский игрок – Титов»
Аршавин о своем топе лучших игроков России в XXI веке: «С 1-м местом понятно, там я, а дальше надо думать. Но мой любимый российский игрок – Титов»

Аршавин считает себя лучшим российским игроком XXI века.

Андрей Аршавин не сомневался, что будет признан лучшим российским игроком века.

– Вы признаны лучшим футболистом России в ХХI веке по опросу «CЭ», в котором участвовали 50 ведущих спортивных журналистов страны. Что для вас значит первое место?

– Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли – и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня.

– А кто вошел бы в ваш топ-3?

– С первым местом понятно. Там я. Со вторым и третьим надо думать, с ходу сказать сложно... Но много раз говорил, что мой любимый российский игрок – Егор Титов.

– Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире – мы видели кадры, как даже в Марокко просили о совместном фото. Такая популярность удивляет?

– В принципе нет. Я и должен быть там популярен: все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.

– Вы как-то сами себя назвали global star – мировая звезда. Это же с иронией?

– Ну конечно. Когда в первый раз так сказал, даже не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно, – призвал бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
35 комментариев
В 21 веке он точно лучший, это факт!
всегда знал себе цену и говорил, что думает, чем очень подкупал и продолжает подкупать своих болельщиков и дико бесил болел противников. гораздо больше завирусилась его другая всем известная фраза, которая тоже была максимально откровенной и по делу, если учитывать ее контекст — КОМУ и в каких обстоятельствах он ее сказал.
Попал на карандаш к царю.
Ответ Дмитрий9779
Попал на карандаш к царю.
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий9779
Попал на карандаш к царю.
Плохо что Шава и человек футбольный, и чеканить умеет, и в Европе его знают.
Сложно Царю будет.
Все так раздухарились. Только четверть 21 века прошло, будут еще опросы и другие персонажи
Комментарий удален пользователем
Ответ Chistian Jadson
Комментарий удален пользователем
Где аргументы Игорь?
Ответ Chistian Jadson
Комментарий удален пользователем
Бесспорно его рекорд в лиге чемпионов навсегда останется лучшим
"ваше издание считалось главным в отрасли – и остается им сейчас"
Щас обидно было
Эх, жаль не уехал он никуда попробовать себя не на огородах в основном, а с крутыми партнёрами, крутыми полями, крутыми соперниками
Уровень в конце 90-ых был просто запредельный!
Но тут важно присутствие яиц, как м в случае с Акинфеевым, проще, конечно, дома, но лично мне жаль, что оба не попробовали себя там и не измерились постоянными европейскими мерилами, а без них о каком то серебром уровне игрока говорить местечково
