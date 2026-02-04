Аршавин – лучший российский футболист XXI века по версии журналистов и комментаторов. Акинфеев – 2-й, Жирков – 3-й, Игнашевич – 4-й, Кержаков – 5-й, Дзюба – 6-й. Опрос провел «СЭ»

Андрей Аршавин – лучший российский футболист XXI века по версии журналистов.

Андрей Аршавин возглавил рейтинг лучших российских футболистов XXI века по версии журналистов и комментаторов.

Опрос провел «Спорт-Экспресс». Каждый участник голосования должен был составить свой топ-10: за первое место футболист получал 10 баллов, за второе – 9, за десятое – 1. При этом достижения игрока до 1 января 2001 года не учитывались.

В опросе приняли участие Глеб Чернявский , Александр Дорский , Константин Генич , Георгий Черданцев , Виктор Гусев, Дмитрий Шнякин, Александр Елагин , Тимур Журавель, Денис Казанский, Иван Карпов, Эльвин Керимов, Станислав Минин, Роман Нагучев, Александр Неценко, Андрей Панков, Игорь Рабинер, Владимир Стогниенко, Сергей Акулинин, Константин Алексеев, Максим Алланазаров, Роман Гутцайт, Михаил Зислис, Илья Казаков и другие журналисты и комментаторы.

29 из 50 участников опроса поставили Аршавина на первое место.

Топ-10 выглядит так:

1. Андрей Аршавин – 466 баллов;

2. Игорь Акинфеев – 433;

3. Юрий Жирков – 312;

4. Сергей Игнашевич – 230;

5. Александр Кержаков – 215;

6. Артем Дзюба – 158;

7. Дмитрий Аленичев – 137;

8. Роман Павлюченко – 126;

9. Сергей Семак – 125;

10. Александр Головин – 84.