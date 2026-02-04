  • Спортс
  • Аршавин – лучший российский футболист XXI века по версии журналистов и комментаторов. Акинфеев – 2-й, Жирков – 3-й, Игнашевич – 4-й, Кержаков – 5-й, Дзюба – 6-й. Опрос провел «СЭ»
167

Аршавин – лучший российский футболист XXI века по версии журналистов и комментаторов. Акинфеев – 2-й, Жирков – 3-й, Игнашевич – 4-й, Кержаков – 5-й, Дзюба – 6-й. Опрос провел «СЭ»

Андрей Аршавин – лучший российский футболист XXI века по версии журналистов.

Андрей Аршавин возглавил рейтинг лучших российских футболистов XXI века по версии журналистов и комментаторов. 

Опрос провел «Спорт-Экспресс». Каждый участник голосования должен был составить свой топ-10: за первое место футболист получал 10 баллов, за второе – 9, за десятое – 1. При этом достижения игрока до 1 января 2001 года не учитывались.

В опросе приняли участие Глеб ЧернявскийАлександр Дорский, Константин ГеничГеоргий Черданцев, Виктор Гусев, Дмитрий Шнякин, Александр Елагин, Тимур Журавель, Денис Казанский, Иван Карпов, Эльвин Керимов, Станислав Минин, Роман Нагучев, Александр Неценко, Андрей Панков, Игорь Рабинер, Владимир Стогниенко, Сергей Акулинин, Константин Алексеев, Максим Алланазаров, Роман Гутцайт, Михаил Зислис, Илья Казаков и другие журналисты и комментаторы.

29 из 50 участников опроса поставили Аршавина на первое место.

Топ-10 выглядит так:

1. Андрей Аршавин – 466 баллов;

2. Игорь Акинфеев – 433;

3. Юрий Жирков – 312;

4. Сергей Игнашевич – 230;

5. Александр Кержаков – 215;

6. Артем Дзюба – 158;

7. Дмитрий Аленичев – 137;

8. Роман Павлюченко – 126;

9. Сергей Семак – 125;

10. Александр Головин – 84. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
167 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К слову что Аленичев выиграл ЛЧ якобы сидя на лавке. Из 7 матчей плей-офф ЛЧ 2004 выходил в 6 матчах, из них 5 в старте. Всего находился 75% времени в том плей-офф на поле.
Ответ idemidov
К слову что Аленичев выиграл ЛЧ якобы сидя на лавке. Из 7 матчей плей-офф ЛЧ 2004 выходил в 6 матчах, из них 5 в старте. Всего находился 75% времени в том плей-офф на поле.
+ сильно помог с Марселем в противостояния за 2 место в группе
Ответ idemidov
К слову что Аленичев выиграл ЛЧ якобы сидя на лавке. Из 7 матчей плей-офф ЛЧ 2004 выходил в 6 матчах, из них 5 в старте. Всего находился 75% времени в том плей-офф на поле.
Думаю там вопрос влияния на команду, все таки в том порту явные лидеры были другие деку, манише ! Аршавин в арсенале тоже не был явным лидером , но тут факт именно арсенала играет, это топ команда топ лиги! А порту это вообще середняк европейский ! Все таки попасть в топ клуб именно в атакующую группу это очень круто ! Никто более не имел такую карьеру из россиян !
Александр Гуминский (Metaratings). 1. Титов. 2. Аршавин. 3. Быстров. 4. Павлюченко. 5. Радимов. 6. Булатов. 7. Хлестов. 8. Баженов. 9. Ильюченко. 10. Мор.

Как после этого можно всерьез относиться к подобным вещам? Двое в десятку лучших футболистов России 21 века внесли Зобнина, какой-то мясной включил Комбарова...
Ответ Shuller18
Александр Гуминский (Metaratings). 1. Титов. 2. Аршавин. 3. Быстров. 4. Павлюченко. 5. Радимов. 6. Булатов. 7. Хлестов. 8. Баженов. 9. Ильюченко. 10. Мор. Как после этого можно всерьез относиться к подобным вещам? Двое в десятку лучших футболистов России 21 века внесли Зобнина, какой-то мясной включил Комбарова...
баженов))лол
да просто чувак включил корешей с кем пересекается переодически и кого вспомнил по быстрому))
Ответ Shuller18
Александр Гуминский (Metaratings). 1. Титов. 2. Аршавин. 3. Быстров. 4. Павлюченко. 5. Радимов. 6. Булатов. 7. Хлестов. 8. Баженов. 9. Ильюченко. 10. Мор. Как после этого можно всерьез относиться к подобным вещам? Двое в десятку лучших футболистов России 21 века внесли Зобнина, какой-то мясной включил Комбарова...
Зная нормальное чувство юмора и самоиронию Никиты Баженова, я думаю он бы сказал "Мне конечно приятно, но это очень смешно".
При всем уважении, но странно видеть Головина в 10-ке. И Лоськова сильно не хватает.
Ответ Вячеслав Дубро
При всем уважении, но странно видеть Головина в 10-ке. И Лоськова сильно не хватает.
У Лоськова мало матчей и он далеко не сильно проявлял себя или не давали проявлять как в Локо. В истории РПЛ конечно он безоговорочно топ, но не в сборной, условный Черышев даже будет повыше
Ответ Крамбопулос Майкл
У Лоськова мало матчей и он далеко не сильно проявлял себя или не давали проявлять как в Локо. В истории РПЛ конечно он безоговорочно топ, но не в сборной, условный Черышев даже будет повыше
Так а кто сказал что речь идёт о сборной только?
Быть в десятке Лоськов заслужил
В целом адекватный рейтинг, я бы только Аленичева и Павлюченко выше Дзюбы поставил. И не знаю, Головин, конечно, хороший игрок, но как-будто Титов и Лоськов на 2 головы его выше и больше заслуживают в топ 10 находиться.
Ответ MilBaros
В целом адекватный рейтинг, я бы только Аленичева и Павлюченко выше Дзюбы поставил. И не знаю, Головин, конечно, хороший игрок, но как-будто Титов и Лоськов на 2 головы его выше и больше заслуживают в топ 10 находиться.
Ничего там адекватного нет. Дзюба и Кержаков в 10-ке - это курам на смех.
Ответ MilBaros
В целом адекватный рейтинг, я бы только Аленичева и Павлюченко выше Дзюбы поставил. И не знаю, Головин, конечно, хороший игрок, но как-будто Титов и Лоськов на 2 головы его выше и больше заслуживают в топ 10 находиться.
А чем они на 2 головы выше?
Да, Аршавин несомненно лучший российский футболист в XXI веке.
Ответ Игорь Климов
Да, Аршавин несомненно лучший российский футболист в XXI веке.
ну да.не в обиду.Аршавин на весь ПИТЕР супер пупер.🔥 Мастер.
Аленичев и Павлюченко ниже Дзюбы этот рейтинг можно закрывать
Ответ Лига Мастеров
Аленичев и Павлюченко ниже Дзюбы этот рейтинг можно закрывать
Почему Павлюченко не может быть ниже Дзюбы? В чём проблема?
Ответ Vastich
Почему Павлюченко не может быть ниже Дзюбы? В чём проблема?
Потому что Пав в отличии от дрочпула играл у самодура Реднапа и вполне прилично играл за Тоттс.
Вкусовщина, конечно, чистой воды, но для меня однозначно - Аршавин. Столько футбольной радости как болельщику Зенита и сборной России мне в 21 веке никто другой не доставил.
А где Лоськов? Как-то про него совсем мало вспоминают. В топ-10 заслужил, даже учитывая, что в сборной себя не проявил
Зырянов по сильнее Головина и Дзюбы будет
Ответ tpehep88
Зырянов по сильнее Головина и Дзюбы будет
И лучше тебя пишет порусски
Ответ ktibr
И лучше тебя пишет порусски
Это не сложно
