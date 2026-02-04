У Ямаля 26 (14+12) очков в 29 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании
Ямаль забил «Альбасете» в Кубке Испании.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счет на 39-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании против «Альбасете» (1:0, перерыв).
На счету 18-летнего футболиста 14 голов и 12 голевых передач в 29 матчах сезона за каталонский клуб во всех турнирах.
