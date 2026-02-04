  • Спортс
  • У Ямаля 26 (14+12) очков в 29 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании
У Ямаля 26 (14+12) очков в 29 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании

Ямаль забил «Альбасете» в Кубке Испании.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счет на 39-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании против «Альбасете» (1:0, перерыв). 

На счету 18-летнего футболиста 14 голов и 12 голевых передач в 29 матчах сезона за каталонский клуб во всех турнирах. 

Его статистику можно посмотреть здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Ямаль очень хорош. Каждый сезон все больше прибавляет
Ответ rossoneri*
Ямаль очень хорош. Каждый сезон все больше прибавляет
это закономерно для игрока его калибра и возраста
Ответ Дэни М
это закономерно для игрока его калибра и возраста
В этом возрасте только начинают
И это середина сезона )
В конце сезоне вполне спокойно может быть 50 голевых действий )
Ответ Кирилл
И это середина сезона ) В конце сезоне вполне спокойно может быть 50 голевых действий )
Он практически в каждом матче по 5-6 голевых моментов создает, когда у Барсы улучшится реализация он каждый матч будет покеры из ассистов делать
Ответ Макар Вольнов
Он практически в каждом матче по 5-6 голевых моментов создает, когда у Барсы улучшится реализация он каждый матч будет покеры из ассистов делать
Ни когда, а если, с такими форвардами, скорее всего до конца сезона голевой феерии не будет, а летом срочно нужен забивной игрок.
Это ещё с учетом, что буксовал вначале, травмировался и пах ломал с рэпершей, так бы уже вышел за 1+ очко за матч
Ответ Ник Ник
Это ещё с учетом, что буксовал вначале, травмировался и пах ломал с рэпершей, так бы уже вышел за 1+ очко за матч
Если что у него в каждом результативные действия были в начале сезона
Голевых должно было быть уже 20+
Ответ Рэд Уайт
Голевых должно было быть уже 20+
Блин, как же грустно наблюдать за тем как транжирят эти голевые Ферран и Левандовский, просто тихий ужас.
Ламин тащит игру уже который матч!
С каждым годом прибавляет, а лица хейтеров с каждым годом все больше краснеют:))
Как только перестал кринжевать, сразу начал разрывать.
Пора уже золотой мяч выпрашивать! А то не успеете , как в прошлом году с Рафиньей.
Ответ Milaninho23
Пора уже золотой мяч выпрашивать! А то не успеете , как в прошлом году с Рафиньей.
Золотой мяч к сожалению уже давно не отражает лучшего футболиста.
Ответ Milaninho23
Пора уже золотой мяч выпрашивать! А то не успеете , как в прошлом году с Рафиньей.
Сверкнет на ЧМ, то точно заберет 👍
