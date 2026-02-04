  • Спортс
  Девушка Винисиуса о фото в чокере с именем игрока: «Я не покорная, не завишу от мужчины – я просто люблю Вини. Он всегда говорит: «Ты самая сумасшедшая из всех, кого я встречал»
Девушка Винисиуса о фото в чокере с именем игрока: «Я не покорная, не завишу от мужчины – я просто люблю Вини. Он всегда говорит: «Ты самая сумасшедшая из всех, кого я встречал»

Девушка Винисиуса: он говорит, что я самая сумасшедшая из всех, кого он встречал.

Девушка Винисиуса Жуниора Вирджиния Фонсека прокомментировала фотосессию в образе модели Лумы де Оливейры.

Инфлюэнсер надела чокер с именем вингера «Реала» – так же, как де Оливейра надевала чокер с именем Эйке Батисты, ее мужа.

«В то время люди говорили, что Лума подчиняется своему мужу. Я смотрю на это иначе. Я верю в то, что она любила его и хотела возвысить его в тот момент, когда все вокруг возвышали ее. Вот что такое пара: люди растут вместе, дополняют друг друга – потому что иначе нет смысла быть вместе.

Я отнюдь не покорная, и это видно, правда? Я не завишу от мужчины. У меня своя жизнь, своя карьера, свои дети, и я здесь с чокером с именем Вини потому, что он мой парень и я его люблю. Вот и все! Хочу, чтобы он разделил этот момент со мной.

Я попросила прислать мне эти фото без обработки. Он не в курсе. Я просто сказала ему: «Собираюсь сняться для Gshow в образе Лумы». Я отправила ему снимок своего лица. Потом мы провели фотосессию, и я собираюсь отправить ему эти снимки и посмотреть на его реакцию.

Он скажет, что я сумасшедшая! Он всегда говорит: «Ты самая сумасшедшая из всех, кого я встречал в своей жизни», – смеясь рассказала Фонсека.

Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех»

Откуда её высунули и зачем она вообще появилась на спорте?
Ответ Konstantin Frolov
Откуда её высунули и зачем она вообще появилась на спорте?
Какой спорт? Вы ещё не поняли? Это аналог газеты СПИД-инфо. Тут про спорт почти ничего нет. Местные знаменитые блоги уж точно не про спорт, там немного другая задача.
просто за деньги да
какой же кринж))ага не зависишь как же.когда Винисус тебе то ли изменил,то ли как то накосячил,сразу простила его.еще бы такой кошелек кто захочет потерять
Открыл новость, а фото с чокером нету
Закрыл новость 😞
Ответ No Nocry
Открыл новость, а фото с чокером нету Закрыл новость 😞
https://www.sports.ru/football/1117062374-devushka-vinisiusa-snyalas-v-karnavalnom-bodi-i-chokere-s-imenem-vinge.html
Что такое чокер ?
Ответ RealAlex7
Что такое чокер ?
Там ошибка, правильно- ЧПОКЕР
Ответ RealAlex7
Что такое чокер ?
Это как пояс в карате, только одевается на шею. Градация мастерства по цвету
Пора сделать отдельный раздел для любителей такого рода «новостей о футболе».
Ответ Uriah Heep
Пора сделать отдельный раздел для любителей такого рода «новостей о футболе».
Переименовать Спортс?
Ответ Uriah Heep
Пора сделать отдельный раздел для любителей такого рода «новостей о футболе».
пора сделать отдельные руки для нелюбителей такого рода «новостей о футболе»
этими руками можно будет не открывать такие новости
Я просто люблю его... деньги
"Я отнюдь не покорная...Я не завишу от мужчины. У меня своя жизнь, своя карьера, свои дети..."
Ну, одним словом ангел...просто на метле быстрее.
А что ему еще остается)) Только терпеть иначе...
