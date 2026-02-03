Компания Роналду стала партнером португальской федерации. AVA CR7 оснастит сборные современным оборудованием для восстановления
Компания Роналду начала сотрудничать с Португальской футбольной федерацией.
Португальская футбольная федерация и компания AVA CR7, принадлежащая Криштиану Роналду, заключили стратегическое партнерство до конца 2026 года.
AVA (Advanced Recovery for Athlete By CR7) специализируется на решениях в области восстановления и повышения производительности спортсменов. Компания разрабатывает передовое оборудование, предназначенное для оптимизации восстановления мышц и предотвращения возможных травм.
В рамках соглашения AVA CR7 оснастила национальные сборные линейкой самого современного оборудования, которое использует в том числе сам капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
Темки пошли) в духе СНГ)
Темки пошли) в духе СНГ)
В духе любого знаменитого спортсмена своей страны
В духе любого знаменитого спортсмена своей страны
Кто то ещё так делает?
А вдруг поможет сборной Португалии на ЧМ. Ничего не скажешь, разумный ход. И контракт до конца 2026 года….
