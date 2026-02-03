  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компания Роналду стала партнером португальской федерации. AVA CR7 оснастит сборные современным оборудованием для восстановления
10

Компания Роналду стала партнером португальской федерации. AVA CR7 оснастит сборные современным оборудованием для восстановления

Компания Роналду начала сотрудничать с Португальской футбольной федерацией.

Португальская футбольная федерация и компания AVA CR7, принадлежащая Криштиану Роналду, заключили стратегическое партнерство до конца 2026 года.

AVA (Advanced Recovery for Athlete By CR7) специализируется на решениях в области восстановления и повышения производительности спортсменов. Компания разрабатывает передовое оборудование, предназначенное для оптимизации восстановления мышц и предотвращения возможных травм.

В рамках соглашения AVA CR7 оснастила национальные сборные линейкой самого современного оборудования, которое использует в том числе сам капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12937 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
Федерация футбола Португалии
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
бизнес
logoЗдоровье
Фитнес
logoтравмы
ЗОЖ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Темки пошли) в духе СНГ)
Ответ консультант_ральф
Темки пошли) в духе СНГ)
В духе любого знаменитого спортсмена своей страны
Ответ Иван Абланов
В духе любого знаменитого спортсмена своей страны
Кто то ещё так делает?
А вдруг поможет сборной Португалии на ЧМ. Ничего не скажешь, разумный ход. И контракт до конца 2026 года….
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем