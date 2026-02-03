Компания Роналду стала партнером португальской федерации. AVA CR7 оснастит сборные современным оборудованием для восстановления

Компания Роналду начала сотрудничать с Португальской футбольной федерацией.

Португальская футбольная федерация и компания AVA CR7, принадлежащая Криштиану Роналду , заключили стратегическое партнерство до конца 2026 года.

AVA (Advanced Recovery for Athlete By CR7) специализируется на решениях в области восстановления и повышения производительности спортсменов. Компания разрабатывает передовое оборудование, предназначенное для оптимизации восстановления мышц и предотвращения возможных травм.

В рамках соглашения AVA CR7 оснастила национальные сборные линейкой самого современного оборудования, которое использует в том числе сам капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.