  • Ромеро уйдет из «Тоттенхэма» летом. Капитан «шпор» интересен клубам из Ла Лиги и еще одной лиги (Гастон Эдул)
10

Ромеро уйдет из «Тоттенхэма» летом. Капитан «шпор» интересен клубам из Ла Лиги и еще одной лиги (Гастон Эдул)

Кристиан Ромеро летом сменит команду.

Кристиан Ромеро летом уйдет из «Тоттенхэма», утверждает инсайдер Гастон Эдул.

Сообщается, что с защитником связывались команды из Ла Лиги и еще одного чемпионата. Прошлым летом другие клубы тоже проявляли интерес к аргентинцу и были в шаге от направления официального предложения.

Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2021/2022. Со статистикой капитана «шпор» можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Гастона Эдула
logoКристиан Ромеро
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
возможные трансферы
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну костолом к симеоне пойдет
Если интересно выступать в Примере, то тут только один путь с таким стилем игры - Атлетико в банду к Симеоне.
Ответ corazon blanco
Если интересно выступать в Примере, то тут только один путь с таким стилем игры - Атлетико в банду к Симеоне.
)))) Реал и Барселона думаю бы совсем от него не отказались, даже с "таким стилем игры"
Топовый игрок, летом всем будет нужен, если уходит.
Травмат? Почему мало игр через сезон?
