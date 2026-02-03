Ромеро уйдет из «Тоттенхэма» летом. Капитан «шпор» интересен клубам из Ла Лиги и еще одной лиги (Гастон Эдул)

Кристиан Ромеро летом сменит команду.

Кристиан Ромеро летом уйдет из «Тоттенхэма », утверждает инсайдер Гастон Эдул.

Сообщается, что с защитником связывались команды из Ла Лиги и еще одного чемпионата. Прошлым летом другие клубы тоже проявляли интерес к аргентинцу и были в шаге от направления официального предложения.

Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2021/2022. Со статистикой капитана «шпор» можно ознакомиться здесь .