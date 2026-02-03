«Комо» купил хавбека сборной Швеции U19 Лахдо у «Хаммарбю» за 12 млн евро

«Комо» подписал игрока сборной Швеции U19.

«Комо » подписал Адриана Лахдо.

Итальянский клуб объявил о переходе 18-летнего полузащитника из «Хаммарбю». Стороны заключили контракт до 2031 года.

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 12 миллионов евро.

В составе основной команды «Хаммарбю » Лахдо провел 19 матчей и забил 2 гола. Также на его счету 8 игр за сборную Швеции U19.