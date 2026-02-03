«Комо» купил хавбека сборной Швеции U19 Лахдо у «Хаммарбю» за 12 млн евро
«Комо» подписал игрока сборной Швеции U19.
«Комо» подписал Адриана Лахдо.
Итальянский клуб объявил о переходе 18-летнего полузащитника из «Хаммарбю». Стороны заключили контракт до 2031 года.
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 12 миллионов евро.
В составе основной команды «Хаммарбю» Лахдо провел 19 матчей и забил 2 гола. Также на его счету 8 игр за сборную Швеции U19.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Комо»
начали искать замену пасу?
Походу
