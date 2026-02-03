  • Спортс
  «Бедняжки. Им приходится плакать, добавлять 10 минут, назначать пенальти на последней минуте и удалять двух игроков, чтобы победить. Позор!» Жена хавбека «Райо» Паласона о «Реале»
«Бедняжки. Им приходится плакать, добавлять 10 минут, назначать пенальти на последней минуте и удалять двух игроков, чтобы победить. Позор!» Жена хавбека «Райо» Паласона о «Реале»

Жена игрока «Райо Вальекано» высмеяла «Реал».

Марта Сориано, жена полузащитника «Райо Вальекано» Иси Паласона, высмеяла «Реал».

В воскресенье «сливочные» обыграли «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти, назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.

«Бедняжки. Им приходится плакать, добавлять 10 минут, назначать пенальти на последней минуте и удалять двух наших игроков, просто чтобы обыграть «Райо».

Позор!» – написала Сориано в сторис инстаграма. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Ответ Бабло Муани
Фактос!
даже ваш легендарный свисток не опустился до такого, до чего опустилась ваша секта

https://www.sports.ru/football/1117062407-iturralde-o-matche-reala-s-rajo-penalti-byl-v-ispanii-govoryat-o-skand.html
Реал - позор испанского футбола !
Ответ Сибирский литовец
Реал - позор испанского футбола !
Комментарий скрыт
Ответ Сибирский литовец
Реал - позор испанского футбола !
Самая титулованная команда в мире Великий Мадрид
А в чём она не права?! Всё так.
Ответ Игорь Климов
А в чём она не права?! Всё так.
Райо не команда Ла лиги. Всю игру они ломали игроков Мадрида из-за этого кстати и добавили 9 минут .Залетел случайный гол.Они не играли на победу.могли с пяток пропустить - это закрытыми глазами.Нашли причину на общей ненависти к Мадриду поскулить - мы то же команда. А так скорее всего вылетят. А то что у Мадрида мяч ворота не залетал - так то же бывает. Факт выиграет Мадрид или проиграет или сыграет в ничью он остаётся Великим Мадридом
Ответ Игорь Климов
А в чём она не права?! Всё так.
Ладно обиженная девочка ноет, хрен бы с ним. Но ты куда? Просто подсвинок, который не глядя матч кричит, что пенка левая или реально можно в корпус с ноги пробить в штрафной и это не пенальти, если смотрел?
шипами по лодыжке и ногой в живот - это не боли во время месячных, можно и потерпеть, - хотела она дописать но поняла, что хайп на имени реала уже обеспечен
РС выигрывает Барсу 2:1 и судья матча добавляет 9 минут

это напоминание барсукам, если вдруг что то попытаются опять написать про время)
Ответ gs1905
РС выигрывает Барсу 2:1 и судья матча добавляет 9 минут это напоминание барсукам, если вдруг что то попытаются опять написать про время)
Бедняжки)
Ответ suharito
Бедняжки)
Соболезную тебе
"С каких пор за удар грудью по ноге в штрафной должны давать пенальти?! До каких пор будут удалять игрока, если после удара по лодыжке не случилась травма?! Какого лешего дают кк, если чел просто вытолнул игрока в арык, чтобы он охладился?!" - сказала Паласониха.
Каждый болельщик Барселоны на этом сайте тоже немножко жена Иси
жена футболиста работает на негрейру))
Всё по факту. Какой у неё ник на Спортсе? :)
Ответ Фран
Всё по факту. Какой у неё ник на Спортсе? :)
Ригоберка
Забыла добавить что игрок же перед ударом с ноги по ребрам сыграл в мяч. Ну
