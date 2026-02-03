«Бедняжки. Им приходится плакать, добавлять 10 минут, назначать пенальти на последней минуте и удалять двух игроков, чтобы победить. Позор!» Жена хавбека «Райо» Паласона о «Реале»
Жена игрока «Райо Вальекано» высмеяла «Реал».
Марта Сориано, жена полузащитника «Райо Вальекано» Иси Паласона, высмеяла «Реал».
В воскресенье «сливочные» обыграли «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти, назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.
«Бедняжки. Им приходится плакать, добавлять 10 минут, назначать пенальти на последней минуте и удалять двух наших игроков, просто чтобы обыграть «Райо».
Позор!» – написала Сориано в сторис инстаграма.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
это напоминание барсукам, если вдруг что то попытаются опять написать про время)