«Бедняжки. Им приходится плакать, добавлять 10 минут, назначать пенальти на последней минуте и удалять двух игроков, чтобы победить. Позор!» Жена хавбека «Райо» Паласона о «Реале»

Жена игрока «Райо Вальекано» высмеяла «Реал».

Марта Сориано, жена полузащитника «Райо Вальекано» Иси Паласона , высмеяла «Реал ».

В воскресенье «сливочные» обыграли «Райо Вальекано » дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти , назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.

«Бедняжки. Им приходится плакать, добавлять 10 минут, назначать пенальти на последней минуте и удалять двух наших игроков, просто чтобы обыграть «Райо».

Позор!» – написала Сориано в сторис инстаграма.