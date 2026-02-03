Клубы АПЛ зимой потратили 453 млн евро – больше всех в мире. Серия А на 2-м месте, Лига 1 – на 5-м, Ла Лига – на 8-м
Клубы АПЛ превзошли остальных по зимним тратам.
Больше всего в период зимнего трансферного окна потратили клубы АПЛ.
Английские команды приобрели игроков в общей сложности на 453 млн евро, подсчитал Transfermarkt.
В топ-10 попали высшие лиги следующих стран:
1. Англия – 453 млн евро.
2. Италия – 244 млн евро.
3. Бразилия – 202 млн евро.
4. США и Канада (МЛС) – 144 млн евро.
5. Франция – 105 млн евро.
6. Германия – 97 млн евро.
7. Саудовская Аравия – 93 млн евро.
8. Испания – 76 млн евро.
9. Турция – 71 млн евро.
10. Португалия – 59 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
