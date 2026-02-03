Итурральде о матче «Реала» с «Райо»: «Пенальти был. Я сказал, что добавят 7 минут, но судья дал еще две – ничего из ряда вон выходящего. За симуляции сейчас не наказывают не только «Мадрид»

Итурральде о матче «Реала» с «Райо»: пенальти был.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о судейском скандале вокруг матча «Реал» – «Райо Вальекано » (2:1).

Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти на 100-й минуте за фол Браиме Диасе .

«Пенальти был. Проблема в том, что в этой стране говорят о скандалах даже тогда, когда их нет. Я сказал, что будет добавлено семь минут, в итоге [арбитр Исидро Диас де Мера] добавил еще две – в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

Главная ошибка «Райо» в том, что при игре одиннадцать на одиннадцать Сисс допустил глупость – чисто футбольную, – и это однозначная красная карточка . Именно с этого момента преимущество перешло к «Реалу », – сказал Итурральде.

Эксперт разобрал эпизод с пенальти: «Он [игрок «Райо»] касается мяча, но я не согласен с утверждениями, что контакта не было. Это значит обманывать самих себя».

Он также высказался по поводу симуляций в испанском футболе: «За симуляции сейчас не наказывают, но не только «Реал» – вообще все команды. Очень немногие арбитры это делают, и это их серьезная ошибка».