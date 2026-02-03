  • Спортс
  Итурральде о матче «Реала» с «Райо»: «Пенальти был. Я сказал, что добавят 7 минут, но судья дал еще две – ничего из ряда вон выходящего. За симуляции сейчас не наказывают не только «Мадрид»
Итурральде о матче «Реала» с «Райо»: «Пенальти был. Я сказал, что добавят 7 минут, но судья дал еще две – ничего из ряда вон выходящего. За симуляции сейчас не наказывают не только «Мадрид»

Итурральде о матче «Реала» с «Райо»: пенальти был.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о судейском скандале вокруг матча «Реал» – «Райо Вальекано» (2:1). 

Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти на 100-й минуте за фол Браиме Диасе

«Пенальти был. Проблема в том, что в этой стране говорят о скандалах даже тогда, когда их нет. Я сказал, что будет добавлено семь минут, в итоге [арбитр Исидро Диас де Мера] добавил еще две – в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

Главная ошибка «Райо» в том, что при игре одиннадцать на одиннадцать Сисс допустил глупость – чисто футбольную, – и это однозначная красная карточка. Именно с этого момента преимущество перешло к «Реалу», – сказал Итурральде. 

Эксперт разобрал эпизод с пенальти: «Он [игрок «Райо»] касается мяча, но я не согласен с утверждениями, что контакта не было. Это значит обманывать самих себя».

Он также высказался по поводу симуляций в испанском футболе: «За симуляции сейчас не наказывают, но не только «Реал» – вообще все команды. Очень немногие арбитры это делают, и это их серьезная ошибка». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
Так Браиму же с ноги вшатали в грудь. Какие тут споры могут быть?
Ответ Yossi
Так Браиму же с ноги вшатали в грудь. Какие тут споры могут быть?
Этого недостаточно, нужно было проломить грудную клетку , ну или хотя бы сломать ребро , тогда это пенальти по мнению некоторых .
Ответ Yossi
Так Браиму же с ноги вшатали в грудь. Какие тут споры могут быть?
Это пенальти в ворота Реала, что тут непонятного то
Насчет добавленных 9 минут, ладно бы такое было впервые в истории футбола, так в матче Барселона-Валенсия 10 минут добавляли, но тогда хейтеры в тряпку молчали
Ответ SPAIN 2010
Насчет добавленных 9 минут, ладно бы такое было впервые в истории футбола, так в матче Барселона-Валенсия 10 минут добавляли, но тогда хейтеры в тряпку молчали
Это другое (с)
Даже легенда барсы говорит все чисто было и легально, но фаны секты сейчас скажут Перес его купил🤣
Люди Ригобер это точно человек? Он 24 часа сутки пасётся на спортсе
Ответ SPAIN 2010
Люди Ригобер это точно человек? Он 24 часа сутки пасётся на спортсе
Сотрудник этого сайта. Все это знают. Но все равно поддерживают, потому что таких оторванных тут много.
Ответ SPAIN 2010
Люди Ригобер это точно человек? Он 24 часа сутки пасётся на спортсе
это Лапортыч
