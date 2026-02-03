  • Спортс
  Виталий Дьяков: «Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара». Они покупают суперфутболистов – и не на закате карьер. Там играет Осимхен»
36

Виталий Дьяков: «Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара». Они покупают суперфутболистов – и не на закате карьер. Там играет Осимхен»

Виталий Дьяков: «Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара».

Виталий Дьяков считает, что лидеры лиги Турции сильнее российских команд.

«Топовые клубы Турции по уровню выше, чем российские. «Галатасарай» и «Фенербахче» покупают суперфутболистов – и делают это не на закате их карьер. За «Галатасарай» играет Осимхен.

Средний уровень чемпионатов тяжело сравнить, надо постоянно смотреть турецкий чемпионат. Если вспоминать время, когда я играл там, то в лиге тоже хватало звезд. Сам футбол тоже разный: там более игровой, а у нас силовой. Думаю, так все и осталось на сегодня. Плюс их команды участвуют в еврокубках.

«Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара».

Дай бог, когда Россия вернется в еврокубки, то мы вернемся на прежний уровень, который был у нас в 2010-е годы. Тогда был самый сильный уровень РПЛ», – сказал бывший защитник «Сивасспора».

Источник: «Советский спорт»
Интересно, а кого "Зенит" и "Краснодар" в последние годы купили "на закате их карьеры"? У "Зенита" последней такой покупкой, пожалуй, был Ловрен, у "Краснодара" я так даже сходу и не соображу...
Ответ Фантом
Интересно, а кого "Зенит" и "Краснодар" в последние годы купили "на закате их карьеры"? У "Зенита" последней такой покупкой, пожалуй, был Ловрен, у "Краснодара" я так даже сходу и не соображу...
При чем тут закупки на закате карьеры, надо смотреть на качество игрока. Турки в этом надо признать далеко отошли РПЛ.
Ответ MURA
При чем тут закупки на закате карьеры, надо смотреть на качество игрока. Турки в этом надо признать далеко отошли РПЛ.
При том, что Дьяков это упомянул.
Зенит никаких шансов не оставлял Фенербахче в ЛЕ
"Плюс их команды участвуют в еврокубках."
Эта фраза - показатель большого интеллекта. Без еврокубков английские клубы в шлак превращались? Ювентус во время отстранения на уровень Шинника опускался? Заладили по любому поводу! В Сан-Марино команды тоже в еврокубках участвуют.
Дьяков пробежался по верхам и не вник в тему, хотя чего взять с футболиста...
Берём Фенербахче, по именам конечно даёт жару даже Зениту. В воротах Эдерсон пришедший из МанСити, справа в защите Семеду (Барса/Бенфика/Вулверхэмптон), в центре поля Фред пришедший из МанЮнайтед, в атаке Мауро Икарди пришедший из ПСЖ, а помогает ему Талиско что из Бенфики приехал, а из ПСЖ в Фенербахче перешли ещё Асенсио и Ширина...
Но есть подвох, всем этим звёздам прошлого 32 года (кроме последних двух которым по 30), они приехали на спаде карьер просто заработать денег и никак не за кубком в Турции и уж тем более не за развитием карьеры.
В Зенит тоже не за кубком РФПЛ едут, а за деньгами, но едут не за последним контрактом а с целью и заработать и не погубить карьеру (это не Эмираты всё же), едут в расцвете сил.
Краснодар вообще покупает по низу современного рынка, ищет таланты а не гонится за именами.
Зенит покупал недавно игрока из основы сборной Бразилии. Краснодар покупал недавно лучшего ассиста французской лиги. И что? Они не потянули уровень.
Ответ Ростовский
Зенит покупал недавно игрока из основы сборной Бразилии. Краснодар покупал недавно лучшего ассиста французской лиги. И что? Они не потянули уровень.
При чем тут уровень??? По Жерсону ещё на презентации его чудной было видно, что чувак не хочет тут играть и поздно понял, куда попал. Перрен - просто травмы и тяжёлая адаптация вследствие этого, когда он выходил, было видно, что очень хорош. Смешно в данный момент времени сравнивать турецкий чемпионат и наш.
Ответ Аль Шинник
При чем тут уровень??? По Жерсону ещё на презентации его чудной было видно, что чувак не хочет тут играть и поздно понял, куда попал. Перрен - просто травмы и тяжёлая адаптация вследствие этого, когда он выходил, было видно, что очень хорош. Смешно в данный момент времени сравнивать турецкий чемпионат и наш.
Это всё оправдания. По факту не потянули уровень. Значит уровень РПЛ оказался выше чем ожидали.
Где связь? То что они приезжают и обдирают турков пока только видно, причём уже лет 30. Так же как и в Аравии, требования видимо там другие к игрокам, просто имя на футболке. Правильно говорят, сначала ты на имя работаешь, а потом имя на тебя.
При этом Педро на фото… не Зенит не боится. А Краснодар тоже красавцы, не отдают лидеров.
Ну да, еврокубков у нам два у них один за 25 лет
А за последнее время вообще обе страны ничего не показали, правда одна вообще не играет и этого достаточно чтобы не проигрывать гонку.
Без привязки к Зениту и Краснодару , тут все просто … В Турции государство помогает клубам , в России же, у клубов есть еще соперник в лице министерства спорта с их комплексами и отсутствием ответственности за принятые решения .. вот и все )))
Ответ Dmitry_1986
Без привязки к Зениту и Краснодару , тут все просто … В Турции государство помогает клубам , в России же, у клубов есть еще соперник в лице министерства спорта с их комплексами и отсутствием ответственности за принятые решения .. вот и все )))
В Турции тоже был лимит и тоже крутят то в одну сторону, то в другую. Несколько лет назад те же 8 в заявке, 5 в составе были, сейчас вроде 14 и без ограничений, но тоже разговоры о возврате к более жесткому варианту идут
Мнение Дьякова. Не более.
