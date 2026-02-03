Виталий Дьяков: «Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара». Они покупают суперфутболистов – и не на закате карьер. Там играет Осимхен»
Виталий Дьяков считает, что лидеры лиги Турции сильнее российских команд.
«Топовые клубы Турции по уровню выше, чем российские. «Галатасарай» и «Фенербахче» покупают суперфутболистов – и делают это не на закате их карьер. За «Галатасарай» играет Осимхен.
Средний уровень чемпионатов тяжело сравнить, надо постоянно смотреть турецкий чемпионат. Если вспоминать время, когда я играл там, то в лиге тоже хватало звезд. Сам футбол тоже разный: там более игровой, а у нас силовой. Думаю, так все и осталось на сегодня. Плюс их команды участвуют в еврокубках.
«Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара».
Дай бог, когда Россия вернется в еврокубки, то мы вернемся на прежний уровень, который был у нас в 2010-е годы. Тогда был самый сильный уровень РПЛ», – сказал бывший защитник «Сивасспора».
Эта фраза - показатель большого интеллекта. Без еврокубков английские клубы в шлак превращались? Ювентус во время отстранения на уровень Шинника опускался? Заладили по любому поводу! В Сан-Марино команды тоже в еврокубках участвуют.
Берём Фенербахче, по именам конечно даёт жару даже Зениту. В воротах Эдерсон пришедший из МанСити, справа в защите Семеду (Барса/Бенфика/Вулверхэмптон), в центре поля Фред пришедший из МанЮнайтед, в атаке Мауро Икарди пришедший из ПСЖ, а помогает ему Талиско что из Бенфики приехал, а из ПСЖ в Фенербахче перешли ещё Асенсио и Ширина...
Но есть подвох, всем этим звёздам прошлого 32 года (кроме последних двух которым по 30), они приехали на спаде карьер просто заработать денег и никак не за кубком в Турции и уж тем более не за развитием карьеры.
В Зенит тоже не за кубком РФПЛ едут, а за деньгами, но едут не за последним контрактом а с целью и заработать и не погубить карьеру (это не Эмираты всё же), едут в расцвете сил.
Краснодар вообще покупает по низу современного рынка, ищет таланты а не гонится за именами.
А за последнее время вообще обе страны ничего не показали, правда одна вообще не играет и этого достаточно чтобы не проигрывать гонку.