Дешам считает, что Мбаппе не будет пробегать 11 км за матч: «У него много других качеств. Килиан – нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма»

Дешам: Мбаппе не будет пробегать 11 км за матч, но у него много других качеств.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал стереотипное представление о Килиане Мбаппе.

«У него есть образ очень эгоистичного игрока, индивидуалиста. Конечно, он нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма... Я могу заверить вас, что он из тех, кто знает, что с тех пор, как он стал капитаном, его слово имеет вес для всей команды.

Если вы хотите критиковать Килиана , говоря, что он должен пробегать не менее 11 километров за матч... Расслабьтесь, он не будет этого делать. Но, с другой стороны, у него есть много качеств, которые важны и имеют решающее значение», – сказал Дешам.