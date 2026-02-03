  • Спортс
  Дешам считает, что Мбаппе не будет пробегать 11 км за матч: «У него много других качеств. Килиан – нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма»


Дешам считает, что Мбаппе не будет пробегать 11 км за матч: «У него много других качеств. Килиан – нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма»

Дешам: Мбаппе не будет пробегать 11 км за матч, но у него много других качеств.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал стереотипное представление о Килиане Мбаппе. 

«У него есть образ очень эгоистичного игрока, индивидуалиста. Конечно, он нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма... Я могу заверить вас, что он из тех, кто знает, что с тех пор, как он стал капитаном, его слово имеет вес для всей команды.

Если вы хотите критиковать Килиана, говоря, что он должен пробегать не менее 11 километров за матч... Расслабьтесь, он не будет этого делать. Но, с другой стороны, у него есть много качеств, которые важны и имеют решающее значение», – сказал Дешам. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Проблема не в прессинге или его отсутствии. Мбаппе избегает силовой борьбы, второй год подряд прячется от Ван Дейка. Его кумир Роналду бился корпус в корпус и с Пуйолем и с Компани и с Боатенгос
Гепард берёт скоростью и на короткой дистанции)))
Сейчас все топ клубы прессингуют всей командой!
Ответ заблокированному пользователю
Сейчас все топ клубы прессингуют всей командой!
Согласен , эра пешеходов закончилась! Дело даже не в прессинге, сеичас все команды, всем составом защищаються и все атакуют
Ответ заблокированному пользователю
Сейчас все топ клубы прессингуют всей командой!
Имхо, если состав топовый, и плюс-минус сбалансированный, 1 игрок может, если и не стоять, при защите, как камень, то прессинговать очень условно, обозначать, небольшие зоны перекрывать и т д. Холланд не больше Мбаппе прессингует, Салах в жизни никогда нормально не прессинговал. Мбаппе, опять же, может прессинговать на достойном для напа уровне, просто в Реале, когда халтурит не одна звезда, а двое(+винисиус) то на это все смотрит еще и беллингем, начинает бузить и все идет по одному месту.
Вот как после таких слов, тренерам Реала просить Мбаппе чуть больше отрабатывать в защите?))
Мбаппе и не должен бегать по 11 километров. Его функционал не в этом. Но претензия не в пробеге, как таковом вроде.
Конечно ему не надо бегать, пару раз забежал в штрафную - упал и дали пенку, зачем тут 11 км бегать. Это вся игра мчк👍
