Мостовой про ЛЧ: «Зенит» точно бы вышел в плей-офф с нынешним форматом и 15 иностранцами, ЦСКА тоже. Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха»

Мостовой про «Зенит»: вышли бы в плей-офф ЛЧ при нынешнем формате.

Александр Мостовой оценил теоретические шансы российских клубов преодолеть общий этап еврокубков.

«С нынешним форматом и пятнадцатью иностранцами «Зенит » точно бы вышел в плей-офф. ЦСКА тоже выходил бы в плей-офф еврокубков.

Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», но, конечно, есть над чем работать», – сказал бывший хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России.