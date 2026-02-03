  • Спортс
  • Мостовой про ЛЧ: «Зенит» точно бы вышел в плей-офф с нынешним форматом и 15 иностранцами, ЦСКА тоже. Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха»
Мостовой про ЛЧ: «Зенит» точно бы вышел в плей-офф с нынешним форматом и 15 иностранцами, ЦСКА тоже. Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха»

Александр Мостовой оценил теоретические шансы российских клубов преодолеть общий этап еврокубков.

«С нынешним форматом и пятнадцатью иностранцами «Зенит» точно бы вышел в плей-офф. ЦСКА тоже выходил бы в плей-офф еврокубков.

Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», но, конечно, есть над чем работать», – сказал бывший хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России.

«Марсель», ПСВ, «Наполи», «Атлетик» Б, «Аякс», «Айнтрахт», «Вильярреал» не вышли в плей-офф, но отечественные кудесники мяча обязательно бы прошли сразу в 1/8, ага
Ответ LYSVEGAS
«Марсель», ПСВ, «Наполи», «Атлетик» Б, «Аякс», «Айнтрахт», «Вильярреал» не вышли в плей-офф, но отечественные кудесники мяча обязательно бы прошли сразу в 1/8, ага
Ну прокапали человека наконец-то, однофамилец Андрей за него сегодня отдувался весь день, ещё не отошёл, бывает)
Ответ LYSVEGAS
«Марсель», ПСВ, «Наполи», «Атлетик» Б, «Аякс», «Айнтрахт», «Вильярреал» не вышли в плей-офф, но отечественные кудесники мяча обязательно бы прошли сразу в 1/8, ага
Монако, Сарай, Буде, Олимпиакос, Байер, Брюгге, Бенфика вышли в плов. Спортинг вообще сразу в 1/8. И?
Зенит играл бы в Лиге Европы, ЦСКА — в Лиге конференций по нынешнему месту страны в рейтинге. Там может и вышли бы
Ответ Snark
Зенит играл бы в Лиге Европы, ЦСКА — в Лиге конференций по нынешнему месту страны в рейтинге. Там может и вышли бы
а лучше там не играть,пустые стадионы,дублирующие составы,не денег,не престижа,помойка одним словом,если в чемпионате ты выходишь в эти недотурниры,легче слить до 10 места
Ответ Snark
Зенит играл бы в Лиге Европы, ЦСКА — в Лиге конференций по нынешнему месту страны в рейтинге. Там может и вышли бы
Зениту на роду написано играть в Кубке УЕФА, ну и они свое взяли, можно в принципе вообще больше не играть в Европе, тем более там не хотят Российские команды больше видеть
У него логика не как у футболиста с огромным опытом, а как у обывателя, который о футболе судит по стольку по скольку
Ответ Взвешенный вомбат Китая
У него логика не как у футболиста с огромным опытом, а как у обывателя, который о футболе судит по стольку по скольку
По твоей "логике " он как профессионал должен был сказать, что они вылетят обязательно?
Угу Марсель не вышел,Наполи не вышли,Атлетик и Вильярреал не вышли
Еще до бана когда составы были по сильнее всякие Влашичи были
Цска не мог не у кого выиграть даже в ЛЕ,там в группе 1 место занимала 20 команда Испании
Потом коней громил Лудогорец,у Ференцвароша не могли выиграть,каких то австрийцев чей состав оценивался 10 млн евро
С тех пор чемпионат стал слабее
Ответ Alexey 222
Угу Марсель не вышел,Наполи не вышли,Атлетик и Вильярреал не вышли Еще до бана когда составы были по сильнее всякие Влашичи были Цска не мог не у кого выиграть даже в ЛЕ,там в группе 1 место занимала 20 команда Испании Потом коней громил Лудогорец,у Ференцвароша не могли выиграть,каких то австрийцев чей состав оценивался 10 млн евро С тех пор чемпионат стал слабее
Ты футбол вчера начала смотреть? Расширили турниры фифа и уефа, куку, доброе утро)
Ответ Alexey 222
Угу Марсель не вышел,Наполи не вышли,Атлетик и Вильярреал не вышли Еще до бана когда составы были по сильнее всякие Влашичи были Цска не мог не у кого выиграть даже в ЛЕ,там в группе 1 место занимала 20 команда Испании Потом коней громил Лудогорец,у Ференцвароша не могли выиграть,каких то австрийцев чей состав оценивался 10 млн евро С тех пор чемпионат стал слабее
Когда наши по 4 очка набирали на евро и чм это был провал, теперь и 3 хватает. Сейчас даже Карабах и прочие с 9 очками за 8 туров выходят, а до этого наши с 6-7 очками за 6 могли последними стать. Учи матчасть
Помню выходы ЦСКА с Мольде, Зенита и Апоэлем и Куусюси… Можно ещё накопать немало
Ответ Alexander Rakhilkin
Помню выходы ЦСКА с Мольде, Зенита и Апоэлем и Куусюси… Можно ещё накопать немало
Вспомни шахтар свой лучше
бабушка Мостового на самом деле дедушка
насчет карабаха спорно
Зенит точно бы вышел в плей-офф с 32 места
Ответ Liver0910
Зенит точно бы вышел в плей-офф с 32 места
Пока по факту только киев и шахтар посление места занимают, ну и пищевик
Иногда с пацанами играем футбол во дворе, так 100% уверяю, что мы тоже вышли бы в плей оф ЛЧ, жаль, что мы там не играем
Последние сезоны рос клубов в ЛЧ:
19/20 - два 4-ых места в группе
20/21 - два 4-ых, Краснодар - 3-е
21/22 - Зенит 3-е место и Спартак в квале вылетел от Бенфики с общим счетом 0 : 4.
Но сейчас то точно был бы успех😁
Ответ Певек
Последние сезоны рос клубов в ЛЧ: 19/20 - два 4-ых места в группе 20/21 - два 4-ых, Краснодар - 3-е 21/22 - Зенит 3-е место и Спартак в квале вылетел от Бенфики с общим счетом 0 : 4. Но сейчас то точно был бы успех😁
А что, ради плюсиков молчим о том, что Спартак не вылетел, а свалился в ЛЕ, где дважды обыграл Наполи и вышел из группы с первого места в плей-офф? 😁
