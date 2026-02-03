Мостовой про ЛЧ: «Зенит» точно бы вышел в плей-офф с нынешним форматом и 15 иностранцами, ЦСКА тоже. Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха»
Мостовой про «Зенит»: вышли бы в плей-офф ЛЧ при нынешнем формате.
Александр Мостовой оценил теоретические шансы российских клубов преодолеть общий этап еврокубков.
«С нынешним форматом и пятнадцатью иностранцами «Зенит» точно бы вышел в плей-офф. ЦСКА тоже выходил бы в плей-офф еврокубков.
Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», но, конечно, есть над чем работать», – сказал бывший хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Еще до бана когда составы были по сильнее всякие Влашичи были
Цска не мог не у кого выиграть даже в ЛЕ,там в группе 1 место занимала 20 команда Испании
Потом коней громил Лудогорец,у Ференцвароша не могли выиграть,каких то австрийцев чей состав оценивался 10 млн евро
С тех пор чемпионат стал слабее
19/20 - два 4-ых места в группе
20/21 - два 4-ых, Краснодар - 3-е
21/22 - Зенит 3-е место и Спартак в квале вылетел от Бенфики с общим счетом 0 : 4.
Но сейчас то точно был бы успех😁