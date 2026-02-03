Стефан Шварц о забастовке Роналду: «Его действия кажутся мне странными. То, что Криштиану сделал для футбола, – безумие, но он игрок, у которого есть контракт. Он должен играть»

Стефан Шварц: забастовка Роналду кажется мне странной.

Бывший полузащитник «Арсенала», «Бенфики» и «Сандерленда» Стефан Шварц высказался о забастовке Криштиану Роналду.

40-летний форвард сборной Португалии пропустил вчерашний матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось , что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.

«Может ли Криштиану Роналду по-прежнему приносить пользу в крупной европейской лиге? Лига Саудовской Аравии совсем не плоха. В ней есть несколько хороших игроков, и она становится лучше.

Роналду все еще продолжает забивать голы, но, конечно, в Премьер-лиге или в одной из пяти других топ-лиг это будет сложнее. Он хочет побить свой рекорд и забить 1000 голов, а это непросто, независимо от того, в какой лиге вы находитесь.

Он потрясающий профессионал. То, что он сделал для футбола, – это просто безумие, учитывая все цифры, все рекорды, которые он побил. Своим подходом к тренировкам, восстановлению, питанию и сосредоточенностью он показывает другим игрокам, как быть настоящим профессионалом.

Но он такой же, как любой игрок, у которого есть контракт. Он должен играть. Я не думаю, что кто-то должен говорить, что его нужно ценить больше остальных. Все зависит от твоей игры, и, хотя он показал, что заслуживает всяческого уважения, его действия кажутся мне странными», – сказал Шварц.