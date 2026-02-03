  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Стефан Шварц о забастовке Роналду: «Его действия кажутся мне странными. То, что Криштиану сделал для футбола, – безумие, но он игрок, у которого есть контракт. Он должен играть»
8

Стефан Шварц о забастовке Роналду: «Его действия кажутся мне странными. То, что Криштиану сделал для футбола, – безумие, но он игрок, у которого есть контракт. Он должен играть»

Стефан Шварц: забастовка Роналду кажется мне странной.

Бывший полузащитник «Арсенала», «Бенфики» и «Сандерленда» Стефан Шварц высказался о забастовке Криштиану Роналду. 

40-летний форвард сборной Португалии пропустил вчерашний матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции». 

Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу. 

«Может ли Криштиану Роналду по-прежнему приносить пользу в крупной европейской лиге? Лига Саудовской Аравии совсем не плоха. В ней есть несколько хороших игроков, и она становится лучше.

Роналду все еще продолжает забивать голы, но, конечно, в Премьер-лиге или в одной из пяти других топ-лиг это будет сложнее. Он хочет побить свой рекорд и забить 1000 голов, а это непросто, независимо от того, в какой лиге вы находитесь.

Он потрясающий профессионал. То, что он сделал для футбола, – это просто безумие, учитывая все цифры, все рекорды, которые он побил. Своим подходом к тренировкам, восстановлению, питанию и сосредоточенностью он показывает другим игрокам, как быть настоящим профессионалом.

Но он такой же, как любой игрок, у которого есть контракт. Он должен играть. Я не думаю, что кто-то должен говорить, что его нужно ценить больше остальных. Все зависит от твоей игры, и, хотя он показал, что заслуживает всяческого уважения, его действия кажутся мне странными», – сказал Шварц. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12936 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
Стефан Шварц
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Португалии по футболу
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да тут всё просто, когда его подписывали он думал, что его команда будет играть против бедуинов и рвать просто, а как выяснилось другим клубам тоже дали бюджет и они более рационально его распределили и Криштика команда не феерит. Он бы с радостью ушел в Аль Хиляль (или как там их), но ему туда пусть закрыт, не примут, отсюда злость, что Бензема уходит туда.
А в плане конкуренции неравной вообще бред, у его насры зарплатная ведомость в 2 раза больше. И в принципе в каждой лиге огромная пропасть между некоторыми клубами. Взять условно Реал и Алавес, Рончика не смущало, что неравные составы, всё устраивало, а тут разнылся посмотрите, не дают и среди верблюдов трофей взять хоть какой.
Ответ Oil Seller
Да тут всё просто, когда его подписывали он думал, что его команда будет играть против бедуинов и рвать просто, а как выяснилось другим клубам тоже дали бюджет и они более рационально его распределили и Криштика команда не феерит. Он бы с радостью ушел в Аль Хиляль (или как там их), но ему туда пусть закрыт, не примут, отсюда злость, что Бензема уходит туда. А в плане конкуренции неравной вообще бред, у его насры зарплатная ведомость в 2 раза больше. И в принципе в каждой лиге огромная пропасть между некоторыми клубами. Взять условно Реал и Алавес, Рончика не смущало, что неравные составы, всё устраивало, а тут разнылся посмотрите, не дают и среди верблюдов трофей взять хоть какой.
Другим клубам дали не просто "тоже бюджет", а дали большие бюджеты. Там есть сильный перекос, и никакого бреда нет, у Аль-Насра 4 по стоимости состав, из первой 4 команд меньше всех легионеров, ещё и арабские игроки хуже, чем у соперников. И саудовский фонд уже согласился увеличить финансирование его клуба, так что он был как обычно во всём прав.
Ответ Real_v_dushe
Другим клубам дали не просто "тоже бюджет", а дали большие бюджеты. Там есть сильный перекос, и никакого бреда нет, у Аль-Насра 4 по стоимости состав, из первой 4 команд меньше всех легионеров, ещё и арабские игроки хуже, чем у соперников. И саудовский фонд уже согласился увеличить финансирование его клуба, так что он был как обычно во всём прав.
Всё бьешься за своего позорника))
А его зряплата значит не входит в бюджет? Которая почти как у всего Хиляля.
Гениальные расчеты. Сравни зарплатный бюджет, и увидишь в чью сторону перекос.
А что он сделал для футбола?:)🤣 Разве что единственный кто пробил больше 200 пеналей:)) Но через пару лет и этот рекорд побьет Мбаппе:)
Ответ rigobersong
А что он сделал для футбола?:)🤣 Разве что единственный кто пробил больше 200 пеналей:)) Но через пару лет и этот рекорд побьет Мбаппе:)
Комментарий удален пользователем
Ответ Хабиб Алонсо
Комментарий удален пользователем
Вы с Риго стоите друг друга. Что он дичь написал, что ты. Два 🤡
🐪🇵🇹 такой же профессиОнал как и его мнимое,навязываемое величие !
Вся карьера построена по принципу - С пенальти коронный,в пустые похоронный ‼️
Пенальти просто так не дают,на пустые выкатывают реже. Трансфер Бензема тоже ширма,его угнетает то какую форму набрали Тоуни и Киньонес.
Ибо последнее что осталось у 🐪🇵🇹 это под шакаливание голов,а тут его настигают и нагибают ☝🏼 вот он и бесится
успехи Месси в МЛС его замотивировали,поэтому рвет и мечет, ему теперь очень важно взять чемп в Аравии и показать всем что он тоже ещё на что-то способен как и Арг 10.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем