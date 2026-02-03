«Аль-Иттихад» согласился расторгнуть контракт с Канте. О переходе хавбека в «Фенербахче» хотят объявить сегодня (beIN Sports)

«Аль-Иттихад» расторгнет контракт с Канте.

Нголо Канте , по всей видимости, все же перейдет в «Фенербахче ».

Турецкое подразделение beIN Sports сообщает, что полузащитнику вместе со стамбульским клубом удалось убедить «Аль-Иттихад » расторгнуть контракт с игроком.

Когда это произойдет, «Фенербахче» объявит о подписании 34-летнего француза. Ожидается, что о сделке сообщат сегодня вечером.

Ранее турецкий клуб обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансфера Канте.