«Аль-Иттихад» согласился расторгнуть контракт с Канте. О переходе хавбека в «Фенербахче» хотят объявить сегодня (beIN Sports)
«Аль-Иттихад» расторгнет контракт с Канте.
Нголо Канте, по всей видимости, все же перейдет в «Фенербахче».
Турецкое подразделение beIN Sports сообщает, что полузащитнику вместе со стамбульским клубом удалось убедить «Аль-Иттихад» расторгнуть контракт с игроком.
Когда это произойдет, «Фенербахче» объявит о подписании 34-летнего француза. Ожидается, что о сделке сообщат сегодня вечером.
Ранее турецкий клуб обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансфера Канте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
