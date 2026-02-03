  • Спортс
4

«Аль-Иттихад» согласился расторгнуть контракт с Канте. О переходе хавбека в «Фенербахче» хотят объявить сегодня (beIN Sports)

«Аль-Иттихад» расторгнет контракт с Канте.

Нголо Канте, по всей видимости, все же перейдет в «Фенербахче».

Турецкое подразделение beIN Sports сообщает, что полузащитнику вместе со стамбульским клубом удалось убедить «Аль-Иттихад» расторгнуть контракт с игроком.

Когда это произойдет, «Фенербахче» объявит о подписании 34-летнего француза. Ожидается, что о сделке сообщат сегодня вечером.

Ранее турецкий клуб обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансфера Канте.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
logoНголо Канте
logoАль-Иттихад Джидда
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
