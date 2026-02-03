Ван де Бек обручился с дочерью Бергкампа, Эстель объявила: «Самое легкое «да» в моей жизни». Экс-игрок «Арсенала» отреагировал двумя эмодзи сердечек

Ван де Бек обручился с дочерью Бергкампа.

Полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек сделал предложение Эстель Бергкамп, дочери бывшего нападающего «Арсенала » Денниса Бергкампа .

Об этом девушка объявила в своих соцсетях, опубликовав коллаж из фотографий с подписью: «Самое легкое «да» в моей жизни».

Пара начала встречаться в 2019 году, у них двое детей – трехлетняя дочь и сын, родившийся в феврале 2024 года.

Отец Эстель поздравил пару в соцсетях, добавив два сердечка.

Изображение: instagram.com/donnyvdbeek