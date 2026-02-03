Тукманов о словах Инфантино: Россия – не та страна, которую стоит троллить.

Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

– Не складывается ли у вас впечатление, что очередные заявления ФИФА о возможности снятия бана уже становятся неким троллингом России и постоянными «завтраками»?

– Это заявил сам руководитель организации. Инфантино – человек серьезный, ответственный. Не думаю, что он нас будет троллить. Россия не та страна, которую стоит троллить.

Приняли решение об отстранении? Значит, сегодня надо принимать другое – о нашем возвращении. Думаю, он не один решил сделать такое заявление в интервью. Скорее всего, они рассматривают такой вариант. Наверное, перед чемпионатом мира-2026 он, мне кажется, согласовал эту речь с организаторами. Он сделал некий посыл.

Понятно, что завтра нас никто не вернет. Это не произойдет и через месяц. Но такие заявления обнадеживают с одной стороны. Но я бы особых иллюзий не питал, пока идет СВО. Возвращение России можно обсуждать на конгрессе, исполкоме ФИФА. Но от чего это решение зависит, думаю, мы все понимаем.

Почему все чаще появляются новости о возвращении? Политики очень часто дают обещания, а реализуют в течение нескольких лет. У них работа такая – кормить завтраками. Я не очень верю в это обещание, но слышать такие мысли приятно, – сказал Тукманов.