  • Тукманов не считает слова Инфантино троллингом: «Россия не та страна, которую стоит троллить. Но я бы особых иллюзий не питал, пока идет СВО. У политиков работа такая – кормить завтраками»
5

Тукманов не считает слова Инфантино троллингом: «Россия не та страна, которую стоит троллить. Но я бы особых иллюзий не питал, пока идет СВО. У политиков работа такая – кормить завтраками»

Тукманов о словах Инфантино: Россия – не та страна, которую стоит троллить.

Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

– Не складывается ли у вас впечатление, что очередные заявления ФИФА о возможности снятия бана уже становятся неким троллингом России и постоянными «завтраками»?

– Это заявил сам руководитель организации. Инфантино – человек серьезный, ответственный. Не думаю, что он нас будет троллить. Россия не та страна, которую стоит троллить.

Приняли решение об отстранении? Значит, сегодня надо принимать другое – о нашем возвращении. Думаю, он не один решил сделать такое заявление в интервью. Скорее всего, они рассматривают такой вариант. Наверное, перед чемпионатом мира-2026 он, мне кажется, согласовал эту речь с организаторами. Он сделал некий посыл.

Понятно, что завтра нас никто не вернет. Это не произойдет и через месяц. Но такие заявления обнадеживают с одной стороны. Но я бы особых иллюзий не питал, пока идет СВО. Возвращение России можно обсуждать на конгрессе, исполкоме ФИФА. Но от чего это решение зависит, думаю, мы все понимаем.

Почему все чаще появляются новости о возвращении? Политики очень часто дают обещания, а реализуют в течение нескольких лет. У них работа такая – кормить завтраками. Я не очень верю в это обещание, но слышать такие мысли приятно, – сказал Тукманов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Политика
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему бы и не потроллить изгоев?
Что, никак не хотят на коленях приползать?
нас уже трех дневным питанием кормят, все никак не на кормят
Нас выгнали от то всюду, без всякого стеснения и страха, а он что то там расказывает, про то, что тролить нужно опасаться...🤣
Рекомендуем