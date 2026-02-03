Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех»
Девушка Винисиуса сфотографировалась в чокере с его именем.
Девушка Винисиуса Жуниора поучаствовала в яркой фотосессии для Gshow – портала развлечений бразильской медиакорпорации Globo.
Вирджиния Фонсека воспроизвела карнавальный образ модели Лумы де Оливейры, в котором та предстала в 1998 году. Инфлюэнсер (54,4 млн подписчиков) надела боди, а также чокер, на котором написано имя вингера «Реала».
Снимки девушка выложила в Instagram. Винисиус оставил комментарий под постом: «Самая крутая из всех ❤️».
Фото: instagram.com/virginia
Винисиус и инфлюенсер Фонсека отметили месяц новых отношений – игрок подарил девушке огромный букет красных роз. Вингер «Реала» и Вирджиния расходились и сошлись снова
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Вирджинии Фонсека
