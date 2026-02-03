  • Спортс
  • Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех»
74

Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех»

Девушка Винисиуса сфотографировалась в чокере с его именем.

Девушка Винисиуса Жуниора поучаствовала в яркой фотосессии для Gshow – портала развлечений бразильской медиакорпорации Globo.

Вирджиния Фонсека воспроизвела карнавальный образ модели Лумы де Оливейры, в котором та предстала в 1998 году. Инфлюэнсер (54,4 млн подписчиков) надела боди, а также чокер, на котором написано имя вингера «Реала».

Снимки девушка выложила в Instagram. Винисиус оставил комментарий под постом: «Самая крутая из всех ❤️».

Фото: instagram.com/virginia

Винисиус и инфлюенсер Фонсека отметили месяц новых отношений – игрок подарил девушке огромный букет красных роз. Вингер «Реала» и Вирджиния расходились и сошлись снова

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Вирджинии Фонсека
На ее месте должен был быть Арбелоа!
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
На ее месте должен был быть Арбелоа!
У Арбелоа шлейка такая. А то ошейник передавливает и язык пересыхает👀
Ответ ХавиГави_Паратрупер
У Арбелоа шлейка такая. А то ошейник передавливает и язык пересыхает👀
Ужас, такие вещи да перед сном рассказывать)
А почему она не черная? Винипух расист?
Ответ #SharkTeam
А почему она не черная? Винипух расист?
Он просто делает с белой женщиной то, что делали белые люди столетиями (с)
Ответ #SharkTeam
А почему она не черная? Винипух расист?
Здесь в Колумбии говорят «Negro con plata no va a comer otra negra jamás”
Спортивные новости, которые мы заслужили
Ответ funnynerd21
Спортивные новости, которые мы заслужили
Емае - это же спортс)) сча ждем , как Эпштейна подтянут в новости )))
Ответ белый гродно
Емае - это же спортс)) сча ждем , как Эпштейна подтянут в новости )))
Слово СПОРЦ упоминается в файлах Эпштейна 1234 раз..
Вечер в хату джентельмены, Спортс решил слегка взбодрить своих читателей.
По сабжу, вдувабельна конечно, но не ой-вэй. Добротный профессиональный станок.
Ну наконец-то футбольные новости, а не сморщенный Инфантино.
Ответ Артём Хильченко
Ну наконец-то футбольные новости, а не сморщенный Инфантино.
Так Винисиус тоже сморщенный.
Ответ ericssons
Так Винисиус тоже сморщенный.
Так на фотках не Винисиус.
Винисиус: Милая, скажи что-нибудь такое, чтобы меня сразу обрадовало и огорчило.
Вирджиния: Дорогой, среди всех твоих друзей у тебя самый большой член.
Хороший фотошоп
Тут целых 2 золотых мяча, не знаю чем недоволен Вини
Ответ papa buba diop
Тут целых 2 золотых мяча, не знаю чем недоволен Вини
во-первых, он доволен. во-вторых, золотых мячей нет, всего лишь черный пояс по минeту
Ответ papa buba diop
Тут целых 2 золотых мяча, не знаю чем недоволен Вини
Как минимум 4, а то и 6)
жопа моё почтение каэш
Его девушка выставила фото формата only fans, а этот ротозей и доволен. Сколько помню Мадрид, никогда там не играли подобные экземпляры, от которых воротит как болел Барсы, так и Реала.
