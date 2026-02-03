Гарай назвал Месси лучшим футболистом, с которым он играл: «Роналду – номер два. Лео – это нечто совсем другое. Но Криштиану всегда приходит первым и уходит последним»
Эсекиэль Гарай не назвал Криштиану Роналду лучшим партнером по команде.
Бывший защитник «Реала» и сборной Аргентины Эсекиэль Гарай высказался об игре с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Экс-футболист ответил на вопрос о том, является ли Роналду лучшим игроком, с которым он играл в одной команде.
«Нет. Номер один – Лео, а номер два – Криштиану, без сомнения.
Это два очень разных игрока, но больше всего меня впечатлил Лео. Мне посчастливилось играть с ними обоими, и Лео – это нечто совсем другое.
Он [Криштиану] всегда первым приходит в 6 утра и уходит последним. Он звезда. Он выполняет свой режим, свои тренировки, свою физиотерапию – все, чтобы всегда быть в наилучшей форме», – сказал Гарай в эфире DAZN.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лео Месси лучший игрок в истории футбола это факт.
рональду даже не номер 2, после ухода из судейского реала он это всем доказал
рональду даже не номер 2, после ухода из судейского реала он это всем доказал
Сашко с северов, тебе то видней🤣
рональду даже не номер 2, после ухода из судейского реала он это всем доказал
Теперь бастует у саудитов, всё ему не так, то был МЮ виноват, теперь арабчата, которые ему зачем-то платят такие бабки, видимо исключительно за его красоту, так как КПД для клуба за 4 года нулевой, постоянные истерики, а теперь он ещё и бастует - смешно))
Шатов - номер 3
