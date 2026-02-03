Гарай назвал Месси лучшим футболистом, с которым он играл: «Роналду – номер два. Лео – это нечто совсем другое. Но Криштиану всегда приходит первым и уходит последним»

Эсекиэль Гарай не назвал Криштиану Роналду лучшим партнером по команде.

Бывший защитник «Реала» и сборной Аргентины Эсекиэль Гарай высказался об игре с Криштиану Роналду и Лионелем Месси .

Экс-футболист ответил на вопрос о том, является ли Роналду лучшим игроком, с которым он играл в одной команде.

«Нет. Номер один – Лео, а номер два – Криштиану, без сомнения.

Это два очень разных игрока, но больше всего меня впечатлил Лео. Мне посчастливилось играть с ними обоими, и Лео – это нечто совсем другое.

Он [Криштиану] всегда первым приходит в 6 утра и уходит последним. Он звезда. Он выполняет свой режим, свои тренировки, свою физиотерапию – все, чтобы всегда быть в наилучшей форме», – сказал Гарай в эфире DAZN.