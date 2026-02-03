  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Булыкин: «Не знаю зарплату Соболева, но впечатление, что ему все равно, играет он или нет. В этом проблема всех российских игроков: нет бонусной системы – и им платят независимо от игры»
10

Дмитрий Булыкин: «Не знаю зарплату Соболева, но впечатление, что ему все равно, играет он или нет. В этом проблема всех российских игроков: нет бонусной системы – и им платят независимо от игры»

Дмитрий Булыкин: Соболеву словно все равно, играет он или нет, зарплату платят.

Дмитрий Булыкин раскритиковал игру Александра Соболева против «Динамо» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

– У Соболева сегодня был стопроцентный момент, и он его не реализовал. Для него важно закрепиться в основе, а мы опять видим ошибки. Наверное, можно делать какие-то выводы?

– Не знаю, какая зарплата у Соболева, но складывается впечатление, что ему все равно, играет он или нет. Он все равно получает хорошую зарплату.

В этом и проблема всех российских футболистов. У нас нет бонусной системы, и люди получают деньги независимо от того, как играют и сколько времени проводят на поле.

– Но футболисты иногда даже переходят в другие команды, чтобы играть.

– Есть такое, и многие действительно хотят играть.

Но все равно, по предсезонным матчам не стоит делать выводы. Он не имеет значения для клубов. Если бы это был, допустим, официальный Суперкубок России, была бы другая история. Это весомый трофей, и люди выкладывались бы ради него.

– С другой стороны, футболисты сейчас бьются за место в составе, и для них важно показать тренеру свои возможности.

– Еще целый месяц надо бороться. При этом много чего может случиться. Куда важнее тренировки, по которым наставники сразу видят готовность футболистов. Сейчас главное – подойти в оптимальных кондициях к рестарту чемпионата, – сказал бывший нападающий сборной России.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12933 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoЗимний кубок РПЛ
logoДмитрий Булыкин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
по Дельфину конечно прав, он как клеем намазанный к полю липнет, ни рывок сделать хотя бы на пару метров, ни выпрыгнуть на угловом, стоит башкой вертит как деревенский на ярмарке. но обобщать всех российских футболистов все таки не стоит. есть куча обратных примеров, тот же Дзюба, прости господи, каким бы человеком не был, в футбол хочет играть даже в свои 48 и даже за Акрон. значит не в бабках дело, ну или не только в бабках.
Ну ты то Дима играл всю карьеру, будто тебе все равно. Не зря Прокопенко обмолвился, что Булыкина нужно увлечь футболом. Ни у кого не получилось.
Ответ Приорат70
Ну ты то Дима играл всю карьеру, будто тебе все равно. Не зря Прокопенко обмолвился, что Булыкина нужно увлечь футболом. Ни у кого не получилось.
Как раз Прокопенко на вопрос журналиста, после нескольких крутых матчей Булыкина, что случилось с Дмитрием? Ответил: он просто увлёкся футболом. Так что не Булыкину говорить такие речи)
Ответ Приорат70
Ну ты то Дима играл всю карьеру, будто тебе все равно. Не зря Прокопенко обмолвился, что Булыкина нужно увлечь футболом. Ни у кого не получилось.
Вот это точно.....
Нужно ввести лимит на легионеров, что бы Соболевых было еще больше
Пошли попытки объяснить, почему Соболев играет плохо. Бонусы, оказывается, виноваты …

Нет, Соболев играет плохо, Потому что он бездарь, с ограниченными навыками и умениями.

Есть у него бонусная система. И он бы рад заработать больше, да не может - нога не гнется, решения принимает неверные, под удар подстроиться не может и тд.

Сегодня против Динамо от него мяч чаще как от фанеры отлетал, чем осмысленное действие удавалось.
А что мешает ввести такую систему?😉 Правельно.... Страх не достичь результата и тем самым не оправдаться за размер полученных со стороны средств!☝️ Поэтому молодеж в серьёз, как потенциально боевая еденица, не воспринемается и терпятся выкрутасы Венделов и иже с ним пофигистов с российским паспортом🤷‍♂️.
Ответ ВИхрь
А что мешает ввести такую систему?😉 Правельно.... Страх не достичь результата и тем самым не оправдаться за размер полученных со стороны средств!☝️ Поэтому молодеж в серьёз, как потенциально боевая еденица, не воспринемается и терпятся выкрутасы Венделов и иже с ним пофигистов с российским паспортом🤷‍♂️.
мешают контракты футболистов которые скопированы с европейских и изменению не подлежат ...
Дядя Дима, зарплата у Соболева такая, что тебе и не снилась.
Бонусная система не работает при контрактах придуманных в Европе а свои хотелки не дают исполнить юристы УЕФА... Это мы вошли в Европу с их юрисдикцией а не они к нам...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки «Зенита» и «Динамо» устроили потасовку после матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ. Исаев повздорил с Педро, Соболев вступился за одноклубника
3 февраля, 14:39
Геннадий Орлов: «Соболев быстро устает на тренировках. Способен ли он поставить голы на поток? «Зенит» может играть в атаке и без него»
31 января, 12:19
Орлов о словах Романцева, что «Спартак» 90-х сильнее нынешнего «Зенита»: «Наверное, он сравнивал игроков по позициям. Не представляю Соболева в команде Романцева, а Глушенков вписался бы»
31 января, 09:17
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем