Дмитрий Булыкин: «Не знаю зарплату Соболева, но впечатление, что ему все равно, играет он или нет. В этом проблема всех российских игроков: нет бонусной системы – и им платят независимо от игры»
Дмитрий Булыкин раскритиковал игру Александра Соболева против «Динамо» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
– У Соболева сегодня был стопроцентный момент, и он его не реализовал. Для него важно закрепиться в основе, а мы опять видим ошибки. Наверное, можно делать какие-то выводы?
– Не знаю, какая зарплата у Соболева, но складывается впечатление, что ему все равно, играет он или нет. Он все равно получает хорошую зарплату.
В этом и проблема всех российских футболистов. У нас нет бонусной системы, и люди получают деньги независимо от того, как играют и сколько времени проводят на поле.
– Но футболисты иногда даже переходят в другие команды, чтобы играть.
– Есть такое, и многие действительно хотят играть.
Но все равно, по предсезонным матчам не стоит делать выводы. Он не имеет значения для клубов. Если бы это был, допустим, официальный Суперкубок России, была бы другая история. Это весомый трофей, и люди выкладывались бы ради него.
– С другой стороны, футболисты сейчас бьются за место в составе, и для них важно показать тренеру свои возможности.
– Еще целый месяц надо бороться. При этом много чего может случиться. Куда важнее тренировки, по которым наставники сразу видят готовность футболистов. Сейчас главное – подойти в оптимальных кондициях к рестарту чемпионата, – сказал бывший нападающий сборной России.
Нет, Соболев играет плохо, Потому что он бездарь, с ограниченными навыками и умениями.
Есть у него бонусная система. И он бы рад заработать больше, да не может - нога не гнется, решения принимает неверные, под удар подстроиться не может и тд.
Сегодня против Динамо от него мяч чаще как от фанеры отлетал, чем осмысленное действие удавалось.